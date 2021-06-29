「海水」不一定是藍色？學生妹近看台灣海岸傻眼：怎麼會
炎炎夏日，許多人的第一個念頭便是衝向海邊，清涼的海水總是讓人的身體無比舒暢，但近日就有網友在網路上表示疑惑「為何海水看起來怎麼會這麼黃？」沒想到卻引起網友們討論，更點出「黃色大海」背後的神秘真相。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 11:16:48
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「海水怎麼這麼黃？」的文章表示，「今天去海邊，看到海水整個都黃色的，海水怎麼會這麼黃啊？」原PO更隨文附上圖片，從照片中可以看到，海水不如同一般人印象中的深藍色，竟是一片「黃色大海」，誇張的畫面讓人看傻，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「天氣不是很好的時候，本來看起來就是土色的啊，早已被人類污染」、「只要下雨沙石都會被捲起來，而且海水看起來藍色是因為光的散射，換言之要足夠的光線看起來才會很藍」、「就是比較濁而已，海況每天本來就不一定」、「下大雨，河水夾帶大量砂石，所以看起來濁濁的」、「我之前出國去越南玩，才知道海水很黃，也不是什麼藍色的，因為我以前去墾丁我都覺得墾丁的海很漂亮」。
事實上，大洋、近海的海色差別明顯。清潔的大洋水，懸浮顆粒少，粒徑小，分子散射起主要作用，大洋顏色為深藍色，近岸水中不同的溶解物質，光譜吸收、散射特徵不同。水中懸浮物、溶解物質、海水本身的光譜散射吸收作用，使海面向上的光譜峰值達500奈米以上；近海顏色為藍綠色至黃褐色。此外，海洋中的多種顏色的浮游生物，在某海區大量繁殖，影響了顏色。在近岸、河口區有大量懸浮泥沙，使海色變黃。而當某種海藻急劇繁殖，會發生赤潮。（編輯：王柏文）