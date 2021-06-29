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吳宇舒一張露肚照按讚數破紀錄　本人嚇到：合理嗎？

▲美女主播吳宇舒一張舊照狂吸2.3萬讚。（圖／吳宇舒臉書）
▲美女主播吳宇舒一張舊照狂吸2.3萬讚。（圖／吳宇舒臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-29 11:46:31｜2021-06-29 11:50:26

東森主播吳宇舒外型亮眼、新聞閱歷豐富，擁有不少死忠粉絲，今年39歲的她，視覺年齡不像將步入不惑之齡的輕熟女。近日吳宇舒PO出穿中空裝的舊照，才2天按讚數就超越她社群平台照片的紀錄，本人傻眼問：「合理嗎？」

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▲▼吳宇舒顏值高、氣質出眾。（圖／吳宇舒臉書）
▲▼吳宇舒顏值高、氣質出眾。（圖／吳宇舒臉書、IG）
▲吳宇舒顏值出眾。（圖／翻攝吳宇舒IG）
Delta變異株25日確定入侵台灣，吳宇舒有感而發發文洩心境：「其實從疫情爆炸到趨緩，再到Delta入侵，管制都是一樣『三級警戒』，兩週、兩週，再兩週...看不到盡頭，只能自己轉換心情。少出門就在家找樂子吧！」

隨文附上三級警戒前拍的外拍照，只見吳宇舒紮馬尾，穿比基尼外罩小可愛，搭配抓破單寧熱褲，不僅難得放送事業線，一小截白嫩蠻腰也大方見客，還隱約可見川字線，加上一雙白淨纖腿，十分惹火。

▲吳宇舒全文。（圖／吳宇舒臉書）
▲吳宇舒全文。（圖／吳宇舒臉書）
▲吳宇舒全文。（圖／吳宇舒臉書）
該張照片一發布，主播好友簡立喆驚呼：「那腰線太美了！人當然也美呆了！」巫嘉芬問：「有拉大看腹肌的舉手！」網友驚豔留言：「這張照片太over了」、「真的比較適合當網美」、「有這樣的身材不按讚，真的很難」！

至今（29日）截稿為止，露肚照已有2.3萬人點讚，讓吳宇舒忍不住說：「這張照片按讚破紀錄，合理嗎！」（編輯：楊穎軒）

▲指揮中心公布確診者、接觸者注意事項。（圖／翻攝自衛生福利部臉書）
▲指揮中心公布確診者、接觸者注意事項。（圖／衛生福利部臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
90.4%9.6%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
74.29%25.71%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.71%90.29%
2021-06-28-2021-07-01
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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