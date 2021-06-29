新莊不二弄咖啡發起A餐計畫　團結送愛助弱勢

三級警戒延長至7月12日，餐飲業者改採外帶外送的方式因應，也擔憂弱勢家庭學生因停課不停學而沒了營養午餐，因此新北市新莊區的不二弄咖啡蔡依帆老闆發起「A餐計畫」；新北市長侯友宜今（29）日特地前往感謝不二弄咖啡，肯定店家對社會付出的正向力量。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-29 11:50:59｜2021-06-29 11:55:11
侯友宜表示，在疫情嚴峻的時刻，很多的孩童因為沒有營養午餐，看到不二弄咖啡的蔡老闆帶頭發動「A餐計畫」，讓孩子們可以免費吃午、晚餐，只要孩子們需要、有開口就可來店裡免費享用；除餐飲店外，也結合理髮、中醫診所、寵物店、摩托車店，都是免費提供給弱勢，讓需要被幫助的人，也可得到滿滿的幸福跟照顧。
不二弄咖啡老闆蔡依帆說，從5月10日起，每天贈送10份餐點，希望可幫助弱勢的學生及民眾，並透過臉書社團「愛新莊我是新莊人」發起A餐計畫，讓有需要的人都能到店內領取免費餐點；目前店家反應熱烈，包含餐飲店、寵物店、理髮店、中醫診所等超過70家加入送暖，除新莊地區外，還有中和、板橋、五股、泰山區等區域的店家也紛紛響應。
經發局指出，疫情期間希望大家做好防疫措施，也鼓勵各位市民朋友支持新北的餐飲業者，外帶美食在家享用，一起渡過疫情，外帶餐點優惠的店家，民眾可上新北市政府經濟發展局的網站查詢；另外，「來趣新北金發局」臉書也鼓勵民眾推薦新北美食餐飲的店家，活動至7月12日止，歡迎大家踴躍參與。
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