200元買鹹酥雞怎搭配？全場指「3炸物」吃到吐：多到難忘
台灣道地美食種類多樣，其中鹹酥雞攤讓不少老饕愛不釋手，不論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。然而，就有網友好奇詢問若你是鹹酥雞攤店員，客人想買200元炸物，「你會給客人什麼樣200元的搭配或驚喜？」對此，就引來老饕們分享經典搭配。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 12:02:11
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，好奇詢問「如果客人說要鹹酥雞隨便炸200元，你是店員，你會給客人什麼樣200元的搭配或驚喜？」
問題一出，就引起網友紛紛熱議，「全部炸薯條！最討厭要吃什麼還沒主見的」、「全部東西來一顆」、「200元雞胗，咬到你下巴酸」、「洋蔥圈200給他，難吃的先處理掉」、「200塊魚板，吃到吐」、「就只有鹹酥雞200，然後隨便炸一炸給他」、「炸200塊的九層塔」。
其中「米血」被許多人點名份量超充足，「有次我買了綜合300，店家送來時看到三包紙袋，心想真便宜，結果其中一包整袋滿滿的米血，嚼到差點掉下巴」、「一份甜不辣、份量看起來很大，米腸或米血、有點飽足感」、「200塊米血訓練一下咀嚼肌」、「200塊米血咬到嘴酸」。
另外「甜不辣」、「炸銀絲卷」也被眾人提及，「銀絲卷200元，超大包，澎湃」、「200塊炸銀絲卷」、「我朋友買過500元甜不辣幫我慶生，大家吃的超開心，甜不辣是鹹酥雞不敗聖品~~」、「炸200的甜不辣，多到讓他忘不掉的驚喜」、「兩百塊甜不辣，吃到吐」、「甜不辣200，直接一個禮拜不敢碰鹹酥雞」。（編輯：陳雅雲）