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尪想要小孩！婆婆喊「生一個給500萬」　人妻反喊想離婚

▲有女網友抱怨，自己被婆婆、老公催促生孩子，婆婆甚至開出「生一個給500萬」的條件。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有女網友抱怨，自己被婆婆、老公催促生孩子，婆婆甚至開出「生一個給500萬」的條件。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 12:02:29

婚後的婆媳問題，一直都是許多家庭面臨的巨大困難。近日，就有網友抱怨，她和老公結婚兩年，雙方都傾向不生小孩，想不到婆婆直接表明「生一個小孩就給她500萬」，結果卻間接成為夫妻倆吵架的導火線，甚至讓她動了離婚的念頭，貼文一出也引起熱議。

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原PO在《靠北婆婆2.0》表示，她和老公結婚兩年，兩人在婚前都傾向不生小孩，直到老公換到新公司，聽到男同事之間常聊爸爸經，周圍的女同事也都說趁年輕趕快生，久而久之，老公也變得想要小孩，但原PO還是拒絕了，除了不喜歡小孩，也不想因懷胎和養育而耽誤職涯。

原PO指出，老公被拒絕後反而開始常提到小孩，後來婆婆還開出條件「生一個小孩就給她500萬元」，不想親自照顧也可以請保姆，甚至連爸媽都來說服她，還強調「會幫她帶小孩，也會送小孩一套套房」。她心想「或許其他人聽到，都會想說幹嘛不生，但我就不想啊，不想生小孩到底犯了什麼罪？」

▲原PO因為每天被催生，搞得心理壓力很大，夫妻倆還因此吵架，讓她相當崩潰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲原PO因為每天被催生，搞得心理壓力很大，夫妻倆還因此吵架，讓她相當崩潰。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
原PO透露，這件事搞得她每天都被親友催生，不但心理壓力很大，還因此與老公吵架，兩人最後還分房睡，這讓她動了離婚的念頭，也忍不住說「要是知道會變成這樣，當初就不該結婚，生養小孩這樣子沒灰色地帶的事情，一定是有一方要妥協，妥協了也許就是一輩子都痛苦」。

貼文曝光後，有部分網友認為這是炫耀文，「太好了吧，我連5萬都沒有」、「這是炫耀文，那就生吧，生個5個不錯唷」、「問婆婆需要幾個，合約先擬一下，訂金要先60％，看她還講不講」、「記得打合約，有可能生完3個月後，錢如果被討回，妳再上網說，一堆人會說妳吃相難看」、「我連一萬都沒有…」。

不過，還是有不少人認真建議，「要不要生小孩沒有對錯，問題是你們的婚姻已經走樣，假設溝通無果，也沒有人願意為了夫妻關係及未來妥協，就是一拍兩散」、「先去思考，妳是真的不想生孩子？還是妳很討厭別人逼著妳生孩子？建議妳自己冷靜思考後，再和先生溝通」、「再這樣下去沒共識就是離婚了，老公已經改變，妳只能趁現在趕快想清楚」。（編輯：許智超）

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