希望中央能夠聽進去　侯友宜再次籲：入境普篩

面對來勢洶洶的印度變種病毒Delta，新北市長侯友宜曾多次建議中央採取全面入境普篩，解隔前也要PCR，不少縣市首長也跟進呼籲；侯友宜今（29）日強調，阻絕境外比管控境內還更重要，希望中央一定要落實2次PCR的檢測，一次是入境，一次是解隔前。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-29 12:43:54
侯友宜指出，把病毒阻絕於境外，這是不二法門，只要不進來，什麼事都可以在境內有效的做好管控，阻絕境外其實比管控境內還更重要；不過，病毒不可能在台灣自己出來，一定是從國外帶進來，他在1年多前就多次的建議中央「入境普篩」，但中央都沒有採納，才會造成諾富特事件，並引發重大的災難。
侯友宜認為，台灣現在面臨來勢洶洶的印度變種病毒Delta，更應該嚴守國門，阻絕在境外；因此再度呼籲中央，一定要落實2次PCR的檢測，一次是入境，一次是解隔前，這個都不能馬虎，絕對要要求做到，也希望中央政府這次能夠聽進去。
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