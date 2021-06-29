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希望中央能夠聽進去　侯友宜再次籲：入境普篩

▲面臨來勢洶洶的印度變種病毒Delta，新北市長侯友宜呼籲中央，一定要落實2次PCR的檢測，一次是入境，一次是解隔前，希望中央這次能夠聽進去。（圖／新北市政府提供）
▲面臨來勢洶洶的印度變種病毒Delta，新北市長侯友宜呼籲中央，一定要落實2次PCR的檢測，一次是入境，一次是解隔前，希望中央這次能夠聽進去。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-29 12:43:54

面對來勢洶洶的印度變種病毒Delta，新北市長侯友宜曾多次建議中央採取全面入境普篩，解隔前也要PCR，不少縣市首長也跟進呼籲；侯友宜今（29）日強調，阻絕境外比管控境內還更重要，希望中央一定要落實2次PCR的檢測，一次是入境，一次是解隔前。

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侯友宜指出，把病毒阻絕於境外，這是不二法門，只要不進來，什麼事都可以在境內有效的做好管控，阻絕境外其實比管控境內還更重要；不過，病毒不可能在台灣自己出來，一定是從國外帶進來，他在1年多前就多次的建議中央「入境普篩」，但中央都沒有採納，才會造成諾富特事件，並引發重大的災難。

侯友宜認為，台灣現在面臨來勢洶洶的印度變種病毒Delta，更應該嚴守國門，阻絕在境外；因此再度呼籲中央，一定要落實2次PCR的檢測，一次是入境，一次是解隔前，這個都不能馬虎，絕對要要求做到，也希望中央政府這次能夠聽進去。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.45%8.55%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
72.5%27.5%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
8.47%91.53%
2021-06-28-2021-07-01
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