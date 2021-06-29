男友進台積電！她卻嘆：「下班就變廢人」　過來人吐心聲

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雖然男友覺得因為自己是新人，做事比較慢所以晚下班是正常，但原PO認為男友下班後「腦袋已經喪失大部份功能」，而且男友平常沒有運動習慣，加上「天生體質差，腎少一顆容易疲憊」，忙起來又常常午晚餐時間不固定，讓她擔心男友身體會負荷不了，但男友卻說想趁年輕時多賺錢，想證明自己不是爛草莓。
原PO感嘆不需要為了賺錢那麽拼命，賠上健康很不值得，家庭未來可以由兩人一起分擔，錢夠用知足幸福就好。但兩人由於價值觀不同，常常講到後來就是吵架收場。讓原PO不禁請教大家，「面對工作忙碌的另一半，另一個人該如何調適？有過來人能指點迷津一下嗎？」
網友則紛紛在底下留言回覆說，「就價值觀不一樣」、「如果你們對於未來的觀點不同，可以好好考慮清楚」、「覺得你們都沒有錯，只是對未來想過的日子不同」、「設一個妳也能接受的停損點，幾年內要升上去，或是至少要賺到多少錢。妳給他一些時間想想，他的身體同時也會提醒他這件事，時間到了以後，要不就分手，要不就換個工作」。
另外也有幾位擁有類似經驗的過來人分享心得，「我男友是常日班設備工程師，8、9點下班根本變成常態性，他下班回來吃完晚餐洗好澡就11、12點了，每天循環。到後面男友漸漸覺得這不是他想要的生活，明明我們住在一起卻沒有時間相處，覺得生活只剩下工作而已，所以他前陣子登出台積了」、「我男友也在台積當設備工程師，也是工作狂，他為了賺加班費，會在春節連假端午連假這種時候刻意排滿班。我覺得既然這是他的決定那也只好支持他，所以我會去買很多維他命、雞精逼他吃，既然吵了也沒用就支持他吧」。
不過也有網友認為，「看多少女生結婚時又在抱怨貧賤夫妻百事哀，就知道麵包還是很重要」、「男生真的可憐」、「支持男友一票！這個社會對男生的判斷依據，說真的就是學歷跟工作，很多時候年輕時沒拼老一點就沒機會了」。（編輯：倪浩軒）