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iPhone神配件曝光！他實測還原度90%　眾驚：商人真的賊

▲蘋果每年都會固定發布最新款iPhone，而從iPhone X系列開始，一路到去年的iPhone 12系列，蘋果將其先前幾代iPhone特色的Home鍵移除。（示意圖／取自Pixabay）
▲蘋果每年都會固定發布最新款iPhone，而從iPhone X系列開始，一路到去年的iPhone 12系列，蘋果將其先前幾代iPhone特色的Home鍵移除。（示意圖／取自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 14:46:01

蘋果每年都會固定發布最新款iPhone，而從iPhone X系列開始，一路到去年的iPhone 12系列，蘋果將其先前幾代iPhone特色的Home鍵移除，讓多年來的老果粉頓失用機習慣，表示「這樣真的不好用」，甚至有人因為想要Home鍵的設置，遲遲不肯換掉最後一代有Home鍵的iPhone 8。而近日，Youtuber Joeman就開箱一款iPhone外接一個實體Home鍵，其成果令人驚艷，引發討論。

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Joeman表示「之前拍攝iPhone 13的時候在IG辦票選問大家最期待甚麼功能，大家最想要的竟然是Touch ID！而這幾年有一個梗圖就是幫iPhone外接一個實體Home鍵，原本以為只是開玩笑，沒想到這商品真的實體化了！所以就買一個來玩玩」。

Joeman買來之後，使用的是iPhone 11 Pro來做實測，其外接實體的Home鍵就是小小的一個長方形，其下面還有一個3.5mm的耳機接孔以及一般Lightning的接孔，號稱是可以邊充電邊使用；而當他開始使用後，先點選一個APP，然後再按外接Home鍵，果真可以返回桌面；而以前大家最愛使用的連按兩次Home鍵，可以跳出畫面也是一試就成功，完整還原Home鍵的功能。

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▲Joeman實測外接Home鍵的功用，結果真的可以使用，不過缺少Touch ID的功能。（圖/Joeman YT）
Joeman坦言「實測之後覺得還不錯耶！雖然蠻笨拙的感覺，但他還是真的有用的，原本以為是騙人的，結果是真的」而後來Joeman繼續實測外接Home鍵底下的接孔是否有作用，結果插入耳機也能聽音樂、插入充電線手機也能充電，讓他感到相當意外，不過外接Home鍵仍然沒有Touch ID的功能，是有點小可惜，但整體還原度已經有高達90％。

影片曝光後，不少網友紛紛回應「商人頭腦真的很好＝＝」、「三年前就有的產物了...搜尋外接Home鍵會跳出一堆，只能說商人真的很賊，什麼都要賺」、「iPhone追求全螢幕移除home鍵，廠商追求：外接Home鍵」、「同時擁有3.5mm耳機孔，真的很神」、「撇除掉Home鍵功能不說，它讓iPhone可接3.5mm耳機了耶！這樣可以彌補不足之外，而且還有附充電插口，可以邊充電邊聽音樂，出門忘記帶藍牙耳機剛好可用」、「你應該裝在有home鍵的手機上測試，那才是真的沒用」。（編輯：張嘉哲）

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