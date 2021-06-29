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哪牌中低階手機CP值最高？行家答案「超意外」：順又不卡

▲近年來智慧型手機不斷發展，就有網友好奇詢問「中低階手機買哪個牌子最有CP值？」而引來眾人分享心目中的神機。（示意圖／翻攝pixabay）
▲近年來智慧型手機不斷發展，就有網友好奇詢問「中低階手機買哪個牌子最有CP值？」而引來眾人分享心目中的神機。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 14:54:31

近年來智慧型手機不斷發展，現今人手一機的情形早已見怪不怪，各大品牌也逐年推出最新產品，吸引消費者的目光。不過，就有一名網友好奇詢問「中低階手機買哪個牌子最有CP值？」而引來鄉民們分享心目中的神機。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示倘若撇開旗艦款，那種需花費2、3萬才買得到的高價手機，單純僅看中低階，萬元以下的市場，「哪個牌子看起來最有CP值，或最有競爭性，有沒有卦」。

▲網友好奇詢問「中低階手機買哪個牌子最有CP值？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「中低階手機買哪個牌子最有CP值？」（圖／翻攝PTT）
問題一曝光，其中不少網友幾乎都點名「iPhone二手機」，直言「去買iphoneXR都比任何android好」、「都用iphone，你還在考慮cp值」、「二手iphone吧」、「Se吧？或是二手iphone」、「I6plus全新前幾個月才5000多元，給老人用剛好，順又不卡」、「當然是買二手旗艦機，CP最高」。

不過，也有鄉民們提出不同看法，「只看CP就小米阿」、「我Zenfone第一代到現在，平均兩年換一支，舊的可以當備用機，都沒壞，給你參考」、「小米真的好，我買了四隻，用了3年還很好用，都沒出過任務。」、「三星基本款」。（編輯：陳雅雲）

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