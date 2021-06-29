三級警戒「路邊攤」撐得住？知情人揭背後真相：名店慘輸
本土新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，中央流行疫情指揮中心23日宣布，全國三級警戒延長至7月12日，這讓許多民眾又要持續堅持防疫，但也有人在網路上表示疑惑「三級警戒下『路邊攤』撐得住嗎？」對此就有知情人揭露了背後真相，直言「名店慘輸了」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 14:30:17
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「為啥巷口小吃攤不會倒，一堆名店卻會」的文章表示，「我家巷口，有一堆那種乾麵店、台式早餐、便當店，也不會說難吃，但就是一般般，平時生意也普通，就是你我一般會去吃的那種店，也都是租的店面，疫情下也活的好好的，不會出來哭什麼員工薪水沒著落，房租付不出來」，這讓原PO更為不解的是「但為什麼新聞上一堆什麼名店，人氣美食什麼的，一個月就開始哭稱不下去倒了，薪水發不出來 食材過期什麼的，到底差別在哪裡啊？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言認為「店租」才是最大的重點，「房租成本低啊，有些店是自己的，不用房租吧」、「店租、人事，人家多少你多少」、「有的巷口小吃攤開在人家店面前的自己就是房東啊」、「巷口小吃還都自己人，省去多少人事費」、「台北大安區和台中大安區的巷口有別」、「賺得多但店租人事成本一定更多...小吃攤有在請一堆員工嗎？這怎麼類比？」、「名店的地段都很好，店租非常嚇人」、「店租啊，名店的店租幾乎都很高」、「巷口小吃每天外帶外送單接不完」。
更有人揭露了背後的真相「很多小吃沒倒只是賺個自己的薪水而已，反觀集團餐廳這筆資金投下去沒有一定的受益就會收起來，把資金投到下一個項目了，機會成本問題」，也有知情人點出「現金流」也是重點，「名店的規模很多不會只有一個投資人，巷口早餐店盈虧都自己的，老闆肯撐就能繼續，名店一虧損只要有一定比例的股東，要退出不想關也不行，名店都是觀光客去吃的，在地人不會買，會不會倒不是看店多大，而是現金流夠不夠」。（編輯：王柏文）