影／體驗非洲道地髒辮 10根紮頭他痛到「翻車」

隨著時代進步，每個人對於髮型的選擇逐漸多元、國際化，而由於在美國體壇，如NBA、MLB等球類最高殿堂中的黑人活躍，讓很多人開始研究黑人文化。Youtube頻道「小鐘Johnny」是一名全球旅行紀錄生活的中國人，目前人在非洲的他，這次就要體驗道地的「非洲髒辮」髮型，改頭換面。
影像中心/綜合報導
2021-06-30 12:00:00
影片中可見，小鐘事前做足功課，還先去市場購買了編製髒辮要用的道具，滿懷期待。而這次他所選定的髒辮模特，則是叱吒中美籃壇的亞裔華僑「林書豪」。
對於道地的非洲髮廊來說，編製髒辮並非難事，只見老闆娘一派輕鬆地準備上工；正式開始後，拉扯頭髮的編製動作讓小鐘面露難色，而身旁協助的人從原本的兩位到最後足足多了兩倍，又痛又有壓力的情況，使他有種「生無可戀」的感覺。
影片最後，髒辮完成，小鐘本人對這個髮型相當滿意，還原度也非常高。而更令他驚訝的是，在非洲當地編髒辮的價格，與在中國國內天差地遠，最後僅僅支付了約42元人民幣（約新台幣182元），相對於這麼複雜的過程，顯得非常划算。（文字編輯：沈傳恩） ▶感謝授權：小钟Johnny
完整影片：https://youtu.be/MzNyRCrP7T4