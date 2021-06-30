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影／體驗非洲道地髒辮 10根紮頭他痛到「翻車」

▲編製道地的非洲髒辮，過程會是如何呢？（圖／小钟Johnny 授權）
▲編製道地的非洲髒辮，過程會是如何呢？（圖／小钟Johnny 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-30 12:00:00

隨著時代進步，每個人對於髮型的選擇逐漸多元、國際化，而由於在美國體壇，如NBA、MLB等球類最高殿堂中的黑人活躍，讓很多人開始研究黑人文化。Youtube頻道「小鐘Johnny」是一名全球旅行紀錄生活的中國人，目前人在非洲的他，這次就要體驗道地的「非洲髒辮」髮型，改頭換面。

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▲小鐘準備充足，要改頭換面。（圖／小钟Johnny
▲小鐘準備充足，要改頭換面。（圖／小钟Johnny 授權）
 

影片中可見，小鐘事前做足功課，還先去市場購買了編製髒辮要用的道具，滿懷期待。而這次他所選定的髒辮模特，則是叱吒中美籃壇的亞裔華僑「林書豪」。

 

對於道地的非洲髮廊來說，編製髒辮並非難事，只見老闆娘一派輕鬆地準備上工；正式開始後，拉扯頭髮的編製動作讓小鐘面露難色，而身旁協助的人從原本的兩位到最後足足多了兩倍，又痛又有壓力的情況，使他有種「生無可戀」的感覺。

▲小鐘選用叱吒籃壇的美籍亞裔球員林書豪做範本。（圖／小钟Johnny
▲小鐘選用叱吒籃壇的美籍亞裔球員林書豪做範本。（圖／小钟Johnny 授權）
影片最後，髒辮完成，小鐘本人對這個髮型相當滿意，還原度也非常高。而更令他驚訝的是，在非洲當地編髒辮的價格，與在中國國內天差地遠，最後僅僅支付了約42元人民幣（約新台幣182元），相對於這麼複雜的過程，顯得非常划算。（文字編輯：沈傳恩）

▲編製道地的非洲髒辮相當疼痛，從小鐘的表情便可看出。（圖／小钟Johnny
▲編製道地的非洲髒辮相當疼痛，從小鐘的表情便可看出。（圖／小钟Johnny 授權）
▶感謝授權：小钟Johnny
完整影片：https://youtu.be/MzNyRCrP7T4

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民調中心

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.86%82.14%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.93%8.07%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
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2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
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2021-06-28-2021-07-01
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