爭取57億經費重啟工程 鄭寶清：天空斷橋連起來了！
國道2號大園交流道延伸至台15線快速公路的國2甲線高速公路，因飽受居民抗爭，工程延宕多年，並導致部分已施作好的路段橋面未能持續興建而形成「天空斷橋」，如今因工程修改路線並陸續取得用地、動工，全線力拚後年底通車，值得注意的是，東行線大園往桃園方向的斷橋已「連起來」，至於西行線大園往台15的斷橋預計7月取得用地後進行銜接工程。
記者李春台/桃園報導
2021-06-29 14:31:44
鄭寶清說，因為天空斷橋位於大園，許多從桃園國際機場來訪的外國人經過都會對斷橋景象相當吃驚，一來因為斷橋整體看起來相當危險，二來外國人覺得台灣貧窮到連一座橋都沒錢整修？台灣人真的大可不必因此備受誤解。
在2017年，鄭寶清收到許多藍、綠民代的陳情後，隨即會同交通部和桃園市政府共同勘會，最終爭取57億的經費，讓天空斷橋工程能夠重新啟動，期望改善大園交通壅塞的情形，縮減用路人上班或洽公的通勤時間。
鄭寶清也說，桃園經濟成長快速，車流量日益增加，因此便捷的交通對於桃園經濟發展極為重要，這也是為何自己如此看重交通建設，在職時爭取鐵路地下化、綠線捷運等桃園重要的交通建設，就是希望能夠幫助桃園發展，讓桃園成為最具競爭力的城市。
國2甲線高速公路原先全工區工程原預計2023年5月4日完工，但因交通部民用航空局將延至10月30日才能交付用地，全工區因此得順延至2023年10月才能完工；其中，牽涉到航空城都市計畫內的第二工區用地，經再與地主們溝通，已有部分地主願以租用方式讓工程施作，待10月取得全部用地，即可全面動工。