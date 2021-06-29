小一數學題家長被震撼！神人秒答 揭背後含義：其實必學
國小數學題近來成為熱門議題，因為不斷出現連家長都無法確定答案的小學數學題，讓不少家長頭痛表示「這怎麼跟我們以前小學學的都不太一樣」。近日，就有網友分享自己兒子的小一數學題，表示「怎麼樣都看不懂」，貼文引發廣大迴響。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 15:15:47｜2021-06-29 15:16:28
原PO在「爆怨2公社」貼文指出「現在的小學，1年級數學，真的看不懂，請問會廣大的網友這怎麼解，我實在太笨，謝謝」只見貼出的題目，一共有六道題目，第一題已經有給出答案為5，然後上方的圖案為「左箭頭」、「下箭頭」、「右箭頭」、「下箭頭」、「左箭頭」，後方五格則也是同樣的提示法，讓人霧裡看花。
貼文一出，立刻釣出神人解答「後面五格答案是62071，是按照箭頭筆劃寫字，跟著寫就能寫出數字」、「箭頭的方向代表筆劃順序，所以答案是62071沒錯」、「箭頭是跟著方向畫，會出現數字」、「我只能說教改完之後，數學都變國文了＝＝」、「6、20、71...箭頭是跟著方向畫，配合下面數字就可以看出來了啊」、「雖然我解出來是62071，但是覺得這跟數學有何關係」。
不過，也有網友認為「這並不是在真的全在教數學，而是也有要求書寫方向要正確的含義，例如0寫出來不注意會冒出頭，那就像6」、「請去看課本教材了解不同章節教學目的再去看考卷！不要用成人的思考，否則教小孩會讓小孩錯亂邏輯！」、「這是教導書寫筆畫正確....沒什麼不好，就像國字也有所謂筆劃順序，只是長大後不見得人人用得到，但小時候其實還是要學，這是很基本的」。（編輯：張嘉哲）