影／誰惡搞？安全帽有「一坨屎」　她一看笑：怎麼是你！

「咖啡色不明物體」，還以為是誰惡搞她故意放「屎」，沒想到靠近一看竟然是一隻「夜鷹」一臉沒睡飽地趴在上面，讓她忍不住笑說是：「最新安全帽飾品」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日前網友雙人徐一早準備騎車上班，卻在安全帽上看見一坨咖啡色不明物體，以為有人惡作劇放屎！（圖／網友雙人徐授權提供）

× ▲日前網友雙人徐一早準備騎車上班，卻在安全帽上看見一坨咖啡色不明物體，以為有人惡作劇放屎！（圖／網友雙人徐授權提供）

夜鷹

「為什麼有屎？是有人惡作劇嗎？」當她再看第二眼時發現它「動了一下」，以為是大蟾蜍又嚇了第二次，當她再一次認真仔細看，才發現原來是一隻鳥，這才笑噴自己大驚小怪！不過當她細細觀察原來這是一隻夜鷹時，覺得太不可思議又很可愛，立刻拿出手機錄下牠的模樣，原本夜鷹一臉沒睡飽的樣子，後來看見她偷偷靠近，這才馬上驚醒立刻飛走！

▲靠近一看竟然是一隻夜鷹？（圖／網友雙人徐授權提供）

× ▲靠近一看竟然是一隻夜鷹？（圖／網友雙人徐授權提供）

▲牠一臉睡眼惺忪地趴在安全帽上！（圖／網友雙人徐授權提供）

× ▲牠一臉睡眼惺忪地趴在安全帽上！（圖／網友雙人徐授權提供）

▲夜鷹：看P看？剛值完大夜班很愛睏，別吵啦！（圖／網友雙人徐授權提供）

× ▲夜鷹：看P看？剛值完大夜班很愛睏，別吵啦！（圖／網友雙人徐授權提供）

夜鷹

去買樂透果然中獎！而她也把夜鶯的影片分享在網路社團，果然立刻引起網友噴笑表示：「好可愛，但晚上超吵

」、「

這是夜鷹？晚上啾半天那個鳥咩？

」、「夜鷹

：人類吵什麼？我還在睡覺……

」、「

好特別的安全帽，哪裡有賣？

」、「

我也好想見見這鳥本尊

」、「

好可愛喔，帶走當行車記錄器

」現在快來看看這段影片吧！