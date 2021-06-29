影／誰惡搞？安全帽有「一坨屎」 她一看笑：怎麼是你！
到底是誰惡作劇啦！網友雙人徐，日前一早準備騎車上班時，突然在安全帽上看見一坨「咖啡色不明物體」，還以為是誰惡搞她故意放「屎」，沒想到靠近一看竟然是一隻「夜鷹」一臉沒睡飽地趴在上面，讓她忍不住笑說是：「最新安全帽飾品」。
文/寵毛網
2021-06-29 20:00:00
網友雙人徐受訪時表示，自己住在屏東的東港地區，雖然附近大多都是房舍，但很常在半夜聽見夜鷹的叫聲。沒想到日前一大早6點多她趕著去上班，走向摩托車準備出門時，看見粉紅色的安全帽上有一大坨咖啡色不明物體，當下讓她在心裡OS：「為什麼有屎？是有人惡作劇嗎？」當她再看第二眼時發現它「動了一下」，以為是大蟾蜍又嚇了第二次，當她再一次認真仔細看，才發現原來是一隻鳥，這才笑噴自己大驚小怪！不過當她細細觀察原來這是一隻夜鷹時，覺得太不可思議又很可愛，立刻拿出手機錄下牠的模樣，原本夜鷹一臉沒睡飽的樣子，後來看見她偷偷靠近，這才馬上驚醒立刻飛走！ 後來她上網查詢，才得知原來夜鷹有時會隨便就地睡覺，只是不知道怎麼看上她的安全帽，讓她覺得非常幸運，立刻去買樂透果然中獎！而她也把夜鶯的影片分享在網路社團，果然立刻引起網友噴笑表示：「好可愛，但晚上超吵」、「遠看還蠻像一坨屎的」、「換妳在牠耳邊『啾啾啾啾啾啾啾啾啾』」、「這是夜鷹？晚上啾半天那個鳥咩？」、「夜鷹：人類吵什麼？我還在睡覺……」、「好特別的安全帽，哪裡有賣？」、「我也好想見見這鳥本尊」、「好可愛喔，帶走當行車記錄器」現在快來看看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）