鐵窗巧變懷舊遊戲！「經典造型」曝光 萬人嗨翻：有聲音
在台灣，幾乎每戶人家的窗戶都額外安裝鐵窗，雖然能防宵小、防止發生墜樓意外，但粗糙的鐵窗卻會破壞建築的景觀。近日，就有網友分享，他看到一戶人家的造型鐵窗，竟然是經典的電玩遊戲《小精靈》，讓他看了相當興奮，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 16:18:20
原PO在《爆廢公社公開板》貼出一張照片，只見路旁一棟房子的鐵窗，跟平常看到的完全不一樣，居然是經典電玩遊戲《小精靈》的造型，而且鐵窗上不但有小精靈、鬼魂，還有能贏得勝利的豆子，完美重現《小精靈》的遊玩畫面，這也讓他好奇問「有誰知道這個鐵窗哪裡可以訂做？」
貼文曝光後，也吸引1.7萬名網友按讚，紛紛留言回應，「自帶音效的鐵窗」、「有聲音！這也太酷了吧」、「我的搖桿勒！」、「真的可愛，住戶好創意」、「有聲音的鐵窗」、「腦中響起配樂XD」、「哇！這個窗戶會變成打卡景點」、「確定鐵窗，不是螢幕嗎哈哈哈」、「自帶音樂的鐵窗真少見」。
另外，也有不少人笑說，「可以做個電流急急棒的設計啊！通電後可以玩還能防小偷」、「順便做兩支搖桿…可以讓鄰居、路人停下來PK，你只要在旁邊收費…」、「難道要進門，要先破關嗎」、「可以做成坦克大戰的嗎XD」，還是有網友認真回應原PO，「特別設計的吧，費用應該不低」、「可以，價錢不便宜。烤漆很多工，浪費顏料」、「有錢不是問題，問題是沒錢做」。（編輯：許智超）