影／遭中國酸民嗆「灣灣反串」！陸生秀證件強力反擊

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陳老師分享自身因使用翻牆軟體、言論敏感問題，被中國公安逮捕的經歷，引起許多台灣、中國網友的注目。陳老師在之前的影片中提到，自己留學在韓，慘遭銀行帳戶凍結，學費、生活費都出現問題的狀況，不少網友留言詢問陳老師，是否有Paypal之類的連結，能夠幫助他好好在韓國繼續生活、就學，對此陳老師衷心感謝那些暖心網友，並表示「只要能夠關注我的影片，我就心滿意足」，並表示自己沒什麼物慾，目前還有能力可以繼續生活。
面對暖心網友，陳老師表示感到相當溫暖，但在網路世界「負面評語」當然少不了。不少來自中國的網友痛斥他「抹黑中國」、「台灣人反串」，並留言大量舉證他在影片中的資料是造假。陳老師面對「鍵盤柯南」，只好一一秀出自身證件，打臉「小粉紅」說道：「我是中國人」。陳老師也在影片表示，在那則影片中從未出現抹黑中國的言論，單純只是分享自身經歷，這也讓他大嘆國家「是真的有言論自由，還是假的言論自由？」影片中他甚至一度氣到飆出，令台灣人「感到親切」的台灣國罵。
最後陳老師提到，他認為國家能有更人道的方式去處理事情，而不是只是單純憲法的問題。他也體悟到，若自身有所謂的「輿論影響力」，似乎事件的結果就會有所不同，所以他決定站出來分享自身故事，他也擔心家鄉老小常被騷擾的問題，也表示家人們也感到壓力非常大。陳老師說：「我會堅持把我的頻道做好，做強做大，只有強大了，才不至於被捏死」（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：陳老師來了
完整影片：https://youtu.be/yuNzbq5hZtI