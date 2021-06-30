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影／遭中國酸民嗆「灣灣反串」！陸生秀證件強力反擊

▲ 陸生「陳老師」秀中國居民身分證，打臉酸民「台灣人反串」一言。（圖／陳老師來了 授權）
▲ 陸生「陳老師」秀中國居民身分證，打臉酸民「台灣人反串」一言。（圖／陳老師來了 授權）

影像中心/綜合報導

2021-06-30 13:10:28｜2021-06-30 13:19:29

曾來台留學的中國大陸留學生「陳老師」，日前在頻道上分享自己因使用VPN翻牆軟體、分享中國敏感言論而被公安逮捕定案的過程。他因來台留學後對「自由意識」有所體悟，他將自身經歷拍攝成影片分享，未料卻遭許多酸民痛斥是「台灣人反串」、「不要抹黑中國」。近期陳老師在頻道上拍片駁斥，並秀出自己的居民身分證等相關證件，狠狠打臉「小粉紅」，甚至一度氣到飆出台罵！

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▲ 許多暖心網友希望金援幫助他，但他婉拒表示「我還有能力生活」。（圖／陳老師來了 授權）
陳老師分享自身因使用翻牆軟體、言論敏感問題，被中國公安逮捕的經歷，引起許多台灣、中國網友的注目。陳老師在之前的影片中提到，自己留學在韓，慘遭銀行帳戶凍結，學費、生活費都出現問題的狀況，不少網友留言詢問陳老師，是否有Paypal之類的連結，能夠幫助他好好在韓國繼續生活、就學，對此陳老師衷心感謝那些暖心網友，並表示「只要能夠關注我的影片，我就心滿意足」，並表示自己沒什麼物慾，目前還有能力可以繼續生活。

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▲ 面對酸民的質疑，陳老師大嘆「簡直中國版柯南」。（圖／陳老師來了 授權）
面對暖心網友，陳老師表示感到相當溫暖，但在網路世界「負面評語」當然少不了。不少來自中國的網友痛斥他「抹黑中國」、「台灣人反串」，並留言大量舉證他在影片中的資料是造假。陳老師面對「鍵盤柯南」，只好一一秀出自身證件，打臉「小粉紅」說道：「我是中國人」。陳老師也在影片表示，在那則影片中從未出現抹黑中國的言論，單純只是分享自身經歷，這也讓他大嘆國家「是真的有言論自由，還是假的言論自由？」影片中他甚至一度氣到飆出，令台灣人「感到親切」的台灣國罵。

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▲ 陳老師秀出許多相關證件打臉酸民。（圖／陳老師來了 授權）
最後陳老師提到，他認為國家能有更人道的方式去處理事情，而不是只是單純憲法的問題。他也體悟到，若自身有所謂的「輿論影響力」，似乎事件的結果就會有所不同，所以他決定站出來分享自身故事，他也擔心家鄉老小常被騷擾的問題，也表示家人們也感到壓力非常大。陳老師說：「我會堅持把我的頻道做好，做強做大，只有強大了，才不至於被捏死」（影音編輯：謝美伶）

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▲ 陳老師表示「只有強大了，才不至於被人捏死」。（圖／陳老師來了 授權）
 

▶ 感謝授權：陳老師來了
完整影片：https://youtu.be/yuNzbq5hZtI

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