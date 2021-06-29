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莫德納來了！侯友宜宣布：7月2日起開放72歲以上長者接種

▲新北市長侯友宜今（29）日在疫情應變會議宣布，開放新北72歲以上、原住民62歲以上的長者施打莫德納疫苗。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜今（29）日在疫情應變會議宣布，開放新北72歲以上、原住民62歲以上的長者施打莫德納疫苗。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-29 16:48:13

中央新一批的莫德納疫苗已配發至各縣市，新北市長侯友宜今（29）日在疫情應變會議上宣布，7月2日的早上8點起，開放新北市72歲以上、原住民62歲以上的長者，施打莫德納疫苗，並從明（30）日的早上8點開放預約。

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侯友宜表示，這次來的疫苗量比較大，但還是從高齡高的長輩優先施打，同時採不限戶籍的方式，接種的疫苗為莫德納，年紀則是在72歲以上、原住民62歲以上的長者；此外，預約的時間為6月30日至7月1日的早上8點到晚上10點。

▲新北市29區公所的疫苗接種服務專線。（圖／新北市政府提供）
▲新北市29區公所的疫苗接種服務專線。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜說，接種時間為7月2日至7月4日的早上8點至12點、下午1點至5點，接種的地點包括28處中大型接踵站、29區衛生所、33家醫療院所；另75歲以上的長者，若還沒施打AZ疫苗的人，也可預約來接種莫德納疫苗，若想要接種AZ的疫苗，也可向186間的合約診所預約接種。

▲新北市第1至5類公費接種的對象，將於7月2日早上8點開始接種；不過，接種的地點僅限29區衛生所、33家醫療院所。（圖／新北市政府提供）
▲新北市第1至5類公費接種的對象，將於7月2日早上8點開始接種；不過，接種的地點僅限29區衛生所、33家醫療院所。（圖／新北市政府提供）
 

至於第1至5類公費接種的對象，預約的時間一樣是6月30日至7月1日的早上8點到晚上10點，接種的時間為7月2日至7月4日的早上8點至12點、下午1點至5點；不過，接種的地點僅限29區衛生所、33家醫療院所，若想要接種AZ的疫苗，也可向186間的合約診所預約接種。

▲新北市今日新增22例的確診個案，以中和的5例最高，其次為板橋4例、新店3例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市今日新增22例的確診個案，以中和的5例最高，其次為板橋4例、新店3例。（圖／新北市政府提供）
 

新北目前有1494人居家隔離，累計確診人數為6463人，4911人解除隔離，今日新增22例的確診個案，以中和的5例最高，其次為板橋4例、新店3例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數132134人，快篩陽性數1188人，陽性率為0.9％，昨日的篩檢人數有5545人篩檢，快篩陽性數16人，陽性率0.3%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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