莫德納來了！侯友宜宣布：7月2日起開放72歲以上長者接種

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侯友宜說，接種時間為7月2日至7月4日的早上8點至12點、下午1點至5點，接種的地點包括28處中大型接踵站、29區衛生所、33家醫療院所；另75歲以上的長者，若還沒施打AZ疫苗的人，也可預約來接種莫德納疫苗，若想要接種AZ的疫苗，也可向186間的合約診所預約接種。
至於第1至5類公費接種的對象，預約的時間一樣是6月30日至7月1日的早上8點到晚上10點，接種的時間為7月2日至7月4日的早上8點至12點、下午1點至5點；不過，接種的地點僅限29區衛生所、33家醫療院所，若想要接種AZ的疫苗，也可向186間的合約診所預約接種。
新北目前有1494人居家隔離，累計確診人數為6463人，4911人解除隔離，今日新增22例的確診個案，以中和的5例最高，其次為板橋4例、新店3例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數132134人，快篩陽性數1188人，陽性率為0.9％，昨日的篩檢人數有5545人篩檢，快篩陽性數16人，陽性率0.3%。
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