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忙到人手不足！物流公司卻遭「檢舉群聚」　網怒喊太誇張

▲有網友抱怨，警察到物流公司關切，原因竟是被人檢舉群聚，讓他聽了相當傻眼。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲有網友抱怨，警察到物流公司關切，原因竟是被人檢舉群聚，讓他聽了相當傻眼。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 17:25:28

日前有網友抱怨，家中4個人點了14杯飲料，卻疑似有外送員檢舉群聚，導致警察上門關切。然而，今（29）日又有網友爆料，有警察到物流公司關切，原因竟是被檢舉群聚，這讓他傻眼直呼「檢舉魔人好誇張，這社會怎了？」貼文一出也引起網友撻伐。

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原PO在《爆料公社（官方粉專專屬）》表示，今天有警察來物流公司關切，說是有人檢舉宅配人員群聚，這讓他聽了相當傻眼，因為疫情關係，宅配人員都要忙著理貨、對單，沒想到還要被人檢舉，他也忍不住說「檢舉魔人好誇張，有沒有良心啊？這社會怎了？真的很害怕的話不會離他們遠點就好？」

▲原PO解釋，被檢舉的原因是「現場群聚，客人寄貨塞車」，但網友們還是認為十分誇張。（示意圖，非當事人／取自
▲原PO解釋，被檢舉的原因是「現場群聚，客人寄貨塞車」，但網友們還是認為十分誇張。（示意圖，非當事人／取自 Unsplash ）
原PO強調，警察真的很辛苦，每次有人檢舉群聚都要出動，這也讓他想問「這樣到底算不算制度有問題？隨便檢舉人群聚，警察就要出勤處理」。貼文曝光後，就有網友提到「什麼理由檢舉的？不是一間公司嗎？隨便一定有5人啊！」對此，他解釋「現場群聚，因為客人寄貨塞車」。

不過，網友們還是認為檢舉的人太誇張，「真的是過分！他們已經很辛苦了！還要刁難」、「真的是關傻了」、「好啊，魔人有本事就不要網購寄東西」、「真的矯枉過正…」、「去檢舉認真辛苦工作的人做什麼？買東西還不是靠宅配」、「我就問：不然誰要送貨？」、「警察就這樣整天被檢舉達人煩就好了」、「有人打電話檢舉，警察就要出動處理，累死基層警察」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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