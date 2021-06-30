房市／克服對話障礙　張家睿苦熬出頭天

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張家睿笑說，一開始連和客戶對話都有點障礙，但只能硬著頭皮做，包括先練習幾位比較說得上話的客戶互動，並觀摩前輩怎麼應對，更倚仗年輕體力好，剛入行1年左右，花大把心力閱讀房市新聞，藉此培養專業知識。當專業知識漸漸累積，與客戶應對的方式也成熟了，終於感覺自己有所成長，連主管都開玩笑說：「以前不會講話，現在要你停還停不下來！」。
雖然前3年投入比較多時間打基礎，辛苦不在話下。張家睿回憶，曾有一位從事銀行業的客戶為了配置資產，想買一戶住宅，沒想到，當他說明完不動產說明書，買方也簽好斡旋單時，他卻突然想起，聽說該社區曾有非自然身故的事件。
張家睿說，由於並非當次洽談的戶別有非自然身故，而且年代久遠，但因深知客戶很在意，他選擇誠實告知對方，最後客戶決定放棄下斡旋，讓張家睿損失了這件800萬的案子。
但，因他後來發現對方對店面產品也有興趣，最後竟反而順利成交了2500萬的店面物件！不僅如此，這位客戶後續還向親友推薦他，多年來累計已幫這位客戶與親友，完成了1間店面、5間住家的買賣，其中包括今年6月各地疫情嚴峻時，仍順利完成客戶的託付，幫忙出售一戶房子。
累積專業知識與應對客戶的能力，堅持做自己認為對的事，再加上家人的支持與鼓勵，張家睿從初入行時業績不穩，今年第二季順利選上店主管，同時還迎接了第一個小孩。他笑說，曾遇過對他激勵效果很深的店長，因而起心動念參選管理職，未來若順利接店，仍要持續做自己，期許不會給同仁壓力，也能夠激勵同仁活潑、開心、自動自發工作的主管。