什麼時候能解封？日本和南韓降級指引一次看

台灣疫情終於趨緩，外界關注7月12日解除三級警戒必須要滿足那些條件？陳時中說，再兩周就到三級警戒期限，最重要的工作是將相關指引完成，如市場管理專案、批發、夜市等相關指引，另也會參考WHO和國外資料在三級警戒下降後規範的指標，需要將準備做完全才是最重要的情形。四方報團隊研究日本和韓國的降級指引，讓讀者們了解。





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日本多次宣布緊急事態 20日除沖繩外、東京大阪等9地解封





由於疫情狀況反覆及各項因素考量，日本多次對全國不同城市進行緊急事態宣言（軟性封城）和解封，最近一次的解封是在20日，此前日本為防止2019冠狀病毒疾病疫情擴大，對東京都等10地在4月底發佈緊急事態宣言，20日除沖繩縣外，9地解封。根據日本讀賣新聞報導，蔡緊急事態宣言為日本從去年以來的第三次發佈，以因應日本襲來的第四波疫情。





日本解封的條件，日本政府專家小組在去年5月就曾公開解封條件，包含感染情況、醫療和檢測能力以及監控體制等，相關人士解釋，若各地方自治體在最近一週內每 10 萬人確診人數低於 0.5，便可做為參考基準。每個城市能否解封，都需經過政府和專家小組就數字和狀況做判定。雖然無法完全讓確診數清零，但至少能讓民眾在有限度的防疫規範下，拚經濟和透透氣。





雖然近期解封，但日本許多專家指出，比最早在英國發現的Alpha變種病毒株傳染力更強的Delta變種病毒株（最早在印度發現）來勢洶洶，7月下旬到8月底日本恐迎來第5波疫情將來襲，日本的專家學者們亦十分擔憂。





南韓7/1起逐步解封 針對已打疫苗者解除更多防範





由於南韓的疫情逐漸趨穩定，南韓防疫中心表示，從7月1日開始，將鬆綁防疫限制措施。除了開放6到8人的私人聚會，餐廳營業時間延長外，被迫停業的夜間娛樂場所，也都可以重新開張。





根據路透社報導，南韓防疫中心公布了一份放寬防疫限制措施的詳細指引，從7/1到14日首爾地區聚會人數限制將開放到最多6人，15日起將放寬到最多8人，若是聚會中有已經接種疫苗的民眾，則不算在限制人數內。另外非首都圈的私人聚會將不受限人數，而因為疫情遲遲無法營業的夜間娛樂場所都可以重新營業，餐廳、咖啡廳等店家營業時間限制則是從現行的晚上10點，延後兩個小時到晚上12點。





另外，特別的是南韓政府對已經接種疫苗的民眾解除諸多防疫限制規範，除了不用遵守聚會人數限制、可以舉行宗教活動等小型聚會，在室外還可以不用戴口罩，當局也考慮開放完成接種者能夠在室內公共場所飲食或是觀看公演。有專家認為，此舉或許是希望能增加疫苗接種率，因為南韓目前的接種率仍不高。但消息公布後，接種率明顯增多，有望能在9月前實現70%人口接種完成的目標。





根據美國智庫布魯金斯學會分析，韓國透過軟性封城，例如限制國門、關閉學校、暫停公共聚會和娛樂場所等等，有效控制住疫情，該文中對於韓國透明、公開和避免群眾恐懼的作法大力讚賞，同時嘉許韓國利用高科技追蹤接觸者和確診者，有效掌握傳播鏈。





關於解除封城的條件，南韓過去幾週，每日新增感染人數一直穩定在 400 至 700 人之間，但迄今為止已超過一個多星期保持在 600 人以下，經政府判定能夠放寬防疫限制。





如對東北亞系列報導有興趣的讀者，歡迎閱讀四方報團隊早前的報導《傳統市場爆發疫情群聚！參考日本防疫作為》，以獲取更多資訊。



