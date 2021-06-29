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中央配發莫德納疫苗　林右昌：規劃75歲長者7月3日施打

▲基隆市政府規劃7月3日、4日開放75歲以上的長者施打莫德納疫苗。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府規劃7月3日、4日開放75歲以上的長者施打莫德納疫苗。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-06-29 18:16:06

中央已將莫德納疫苗配發至各縣市，基隆市政府規劃7月3日、4日開放75歲以上的長者施打莫德納疫苗；基隆市長林右昌今（29）日宣布，7月5日、6日開放72至74歲、原住民62至64歲以上的長者，施打莫德納疫苗。

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▲基隆市長林右昌表示，請大家安心打免煩惱，保證一定打得到、不用預約、不需要排隊。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌表示，請大家安心打免煩惱，保證一定打得到、不用預約、不需要排隊。（圖／基隆市政府提供）
 

林右昌指出，市府規劃針對72至74歲、原住民62至64歲以上的長者施打莫德納疫苗，施打時間是在7月5日、6日得上下午各3個時段，各區里辦公室在明（30）日就會將疫苗施打通知單送到家戶；請大家安心打免煩惱，保證一定打得到、不用預約、不需要排隊。

林右昌說，各區施打站的地點，分別是仁愛區公所6樓禮堂、中正區公所7樓禮堂、中山區中山高中體育館、安樂區建德國小活動中心、安樂區武崙國小穿堂、安樂區安樂國小活動中心、信義區市立體育館2樓、暖暖區碇祥里民活動中心、七堵區七堵火車站（光明路側）及七堵區百福國中活動中心。

林右昌提醒符合資格的長者，請按照通知單上的時間，帶著通知單、健保卡、身分證，以及事先簽名的接種評估意願書，前往各施打地點接種疫苗；此外，CDC今日公佈基隆1例確診個案，案14801是20多歲的男性於新北市汐止經營便當店，在店裡與新北市確診的熟客聊天染疫15分鐘，已收治汐止國泰醫院。

▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
▲指揮中心今（29）公布新增54例本土確診個案，疫情有逐漸趨緩的趨勢。（圖／NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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