中央配發莫德納疫苗　林右昌：規劃75歲長者7月3日施打

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林右昌指出，市府規劃針對72至74歲、原住民62至64歲以上的長者施打莫德納疫苗，施打時間是在7月5日、6日得上下午各3個時段，各區里辦公室在明（30）日就會將疫苗施打通知單送到家戶；請大家安心打免煩惱，保證一定打得到、不用預約、不需要排隊。
林右昌說，各區施打站的地點，分別是仁愛區公所6樓禮堂、中正區公所7樓禮堂、中山區中山高中體育館、安樂區建德國小活動中心、安樂區武崙國小穿堂、安樂區安樂國小活動中心、信義區市立體育館2樓、暖暖區碇祥里民活動中心、七堵區七堵火車站（光明路側）及七堵區百福國中活動中心。
林右昌提醒符合資格的長者，請按照通知單上的時間，帶著通知單、健保卡、身分證，以及事先簽名的接種評估意願書，前往各施打地點接種疫苗；此外，CDC今日公佈基隆1例確診個案，案14801是20多歲的男性於新北市汐止經營便當店，在店裡與新北市確診的熟客聊天染疫15分鐘，已收治汐止國泰醫院。
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