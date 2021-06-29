爽拿0元iPhone！她見「防疫優惠」心動秒簽約　全場搖頭

蘋果每年都會固定發布最新款iPhone，在人手一機的時代不少人仍鎖定每年新iPhone上市的資訊，更有大批粉絲會賣舊機買新機，掀起一波換機潮，許多電信業者也會祭出相關優惠吸引消費者。日前就有名女網友提到，自己近日繳電話費時被店員告知可以利用防疫優惠「免費換iPhone12」，文章分享到臉書後卻讓不少過來人直搖頭「羊毛出在羊身上啊」。

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這名女網友在臉書社團《匿名2公社》發文提到，自己今天去繳電話費時，店員主動告訴她可以免費兌換iPhone12新機，原PO當下驚訝反問怎麼這麼好康，「一直問店員是0元嗎？」，對方這才解釋是「防疫優惠活動」，升級5G之後就能0元帶走紫色的iPhone12新機，正好想要換手機的原PO於是興高采烈的帶著新手機回家，開心分享這個消息。

▲女網友開心曬出新的紫色 iPhone12。 （圖／翻攝臉書社團《匿名2公社》）

不過文章一出有不少網友紛紛搖頭，更有曾從事電信業者的網友仔細分析「樓主的方案這樣繳完基本費是67152。如果i12空機目前官方定價的32000，499吃到飽方案x48月＝23952，兩個加起來是55952元，67152減55952＝11200。這次續約樓主要多繳11200元＋綁約四年的壓力。我個人是都這樣計算的」、「一定月租很高，羊毛出在羊身上啊」、「1399繳4年，這不叫0元手機，這叫坑妳的分期付款」、「店員表示這個月終於敲到一個盤子了」。

但也有網友認為只要自己用的開心，不必在意別人怎麼說「不管怎麼樣已經辦了，只要你可以接受都好，紫色真的美」、「也沒什麼關係吧，這社會就是要什麼角色都要有，不然大家怎麼賺錢」、「做過電信的我，看到這個我也只能呵呵，自己開心就好，畢竟花自己的錢」。（編輯：楊智傑）