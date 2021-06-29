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入境兩篩意義不大？鄭文燦：希望把國境守好不要破口

▲鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，我們會希望能夠把國境守好，不要有任何破口，每一個思考的角度大家都可以參考。（圖／桃園市政府提供）
▲鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，我們會希望能夠把國境守好，不要有任何破口，每一個思考的角度大家都可以參考。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-29 18:28:32

為了防堵Delta變種病毒入侵，桃園市長鄭文燦日前提出入境全部都要做PCR篩檢，今（29）日指揮中心針對此議題說明，認為入境有持PCR報告，等於剛做完才入境，因此機場篩檢意義不大。鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，我們會希望能夠把國境守好，不要有任何破口，每一個思考的角度大家都可以參考。

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鄭文燦說，今天下午陳時中指揮官有特別說明，如果住到集中檢疫所的，那裡有專業的醫護人員，在那邊採檢也可以，那邊採檢的環境會比較好。不過這個部分是屬於7個國家的所謂的二採，鄭文燦表示，提出二採是對的，沒有問題。如果其他國家進行一採，當然是在我們所謂的加強版的防疫旅館，住在旅館，期滿前需要一採，這個是由地方政府安排去做採檢，如果機場有PCR的快速檢測的設備，在機場做PCR採檢也是可以。

鄭文燦最後強調，「這個是我在之前的看法，如果機場能夠做到PCR快速檢測，那個時間不會太久，那也可以做採檢，沒有問題。」不過怎麼安排由中央，因為這是屬於國境防疫的部分，由中央來統籌政策。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.76%8.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
77.36%22.64%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.58%92.42%
2021-06-28-2021-07-01
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