入境兩篩意義不大？鄭文燦：希望把國境守好不要破口

為了防堵Delta變種病毒入侵，桃園市長鄭文燦日前提出入境全部都要做PCR篩檢，今（29）日指揮中心針對此議題說明，認為入境有持PCR報告，等於剛做完才入境，因此機場篩檢意義不大。鄭文燦下午主持疫情說明記者會時表示，我們會希望能夠把國境守好，不要有任何破口，每一個思考的角度大家都可以參考。
記者李春台/桃園報導
2021-06-29 18:28:32
鄭文燦說，今天下午陳時中指揮官有特別說明，如果住到集中檢疫所的，那裡有專業的醫護人員，在那邊採檢也可以，那邊採檢的環境會比較好。不過這個部分是屬於7個國家的所謂的二採，鄭文燦表示，提出二採是對的，沒有問題。如果其他國家進行一採，當然是在我們所謂的加強版的防疫旅館，住在旅館，期滿前需要一採，這個是由地方政府安排去做採檢，如果機場有PCR的快速檢測的設備，在機場做PCR採檢也是可以。
鄭文燦最後強調，「這個是我在之前的看法，如果機場能夠做到PCR快速檢測，那個時間不會太久，那也可以做採檢，沒有問題。」不過怎麼安排由中央，因為這是屬於國境防疫的部分，由中央來統籌政策。
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