避免醫療失能的解方　亞東：加強版防疫專責旅館取代方艙

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林恆甫回憶，入住於三重集檢所的病人，年紀最輕僅有3歲，一般確診病人定是焦慮緊張，對於病毒的侵襲感到不安，這位3歲確診小妹妹卻展現出勇敢的一面，給予周遭正能量；甚至畫了一張卡片送給醫護團隊，這份單純的美好，溫暖所有團隊。
林恆甫說，由此經驗，證明加強版防疫專責旅館做為醫院的前哨，能有效減少90%非必要住院，保留醫療院所的量能，更阻斷210個病毒感染散播源；此外，亞東醫院主責的新北三重檢疫所，今日完成飯店清零回歸，團隊離館前，也協助所有工作人員唾液PCR的追蹤，均陰性。
林恆甫認為，使用飯店做為台灣「直艙」醫院，有可能是處理萬人級COVID-19確診病人，避免醫療系統失能的解方；一般「方艙」定義為，通常是佔地廣闊、人數高達萬人時的規劃，但「直艙」是他自創的詞彙，靈感來自mobile chamber，配合防疫需求至檢疫所規劃，適用於病人數少的規劃方式。
亞東醫院表示，長達27天不間斷的照護210位病人，今（29）日圓滿完成任務，病人清零，整復飯店，同時在新北市長侯友宜的見證下；同仁也特手繪畫作，引用指揮官林恆甫持續勉勵團隊的話，「醫護在，台灣勝」，凝聚團隊共同對抗疫情的心，以「愛」對抗疫情。
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