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避免醫療失能的解方　亞東：加強版防疫專責旅館取代方艙

▲亞東醫院主責的新北三重檢疫所，今日完成飯店清零回歸，團隊將持續於院內支援、對抗疫情。（圖／亞東醫院提供）
▲亞東醫院主責的新北三重檢疫所，今日完成飯店清零回歸，團隊將持續於院內支援、對抗疫情。（圖／亞東醫院提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-29 19:11:00

亞東醫院配合新北市政府的防疫作為，從5月28日起協助啟用2家的「加強版防疫專責旅館」；其中位於三重的集中檢疫所，由亞東醫院門診部主任林恆甫擔任指揮官，偕同亞東創傷團隊外科醫師接下重擔，提供快篩陽性、輕症或無症狀的病人觀察、追蹤、恢復場所。

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三重集檢所指揮官林恆甫指出，服務團隊分為醫療（M Team）、安全（P Team）及後勤（H Team），每天出勤平均12位醫護人員，整體團隊約60人，共服務照護210個得確診病人；其中僅21人因病情變化轉院，其餘90%的病人順利解隔，後續追蹤病人狀況，皆恢復良好，無再入院治療個案。

林恆甫回憶，入住於三重集檢所的病人，年紀最輕僅有3歲，一般確診病人定是焦慮緊張，對於病毒的侵襲感到不安，這位3歲確診小妹妹卻展現出勇敢的一面，給予周遭正能量；甚至畫了一張卡片送給醫護團隊，這份單純的美好，溫暖所有團隊。

林恆甫說，由此經驗，證明加強版防疫專責旅館做為醫院的前哨，能有效減少90%非必要住院，保留醫療院所的量能，更阻斷210個病毒感染散播源；此外，亞東醫院主責的新北三重檢疫所，今日完成飯店清零回歸，團隊離館前，也協助所有工作人員唾液PCR的追蹤，均陰性。

林恆甫認為，使用飯店做為台灣「直艙」醫院，有可能是處理萬人級COVID-19確診病人，避免醫療系統失能的解方；一般「方艙」定義為，通常是佔地廣闊、人數高達萬人時的規劃，但「直艙」是他自創的詞彙，靈感來自mobile chamber，配合防疫需求至檢疫所規劃，適用於病人數少的規劃方式。

▲三重集中檢疫所的同仁也特手繪畫作，並引用指揮官林恆甫持續勉勵團隊的話，「醫護在，台灣勝」，凝聚團隊共同對抗疫情的心，以「愛」對抗疫情。（圖／亞東醫院提供）
▲三重集中檢疫所的同仁也特手繪畫作，並引用指揮官林恆甫持續勉勵團隊的話，「醫護在，台灣勝」，凝聚團隊共同對抗疫情的心，以「愛」對抗疫情。（圖／亞東醫院提供）
 

亞東醫院表示，長達27天不間斷的照護210位病人，今（29）日圓滿完成任務，病人清零，整復飯店，同時在新北市長侯友宜的見證下；同仁也特手繪畫作，引用指揮官林恆甫持續勉勵團隊的話，「醫護在，台灣勝」，凝聚團隊共同對抗疫情的心，以「愛」對抗疫情。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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