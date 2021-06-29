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入保險業能拚超高月薪？前輩苦曝「業界氛圍」：全是話術

▲近期就有從事保險業的網友出面分享工作心得，也講述業界現況，讓想入行者先有心理準備。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）
▲近期就有從事保險業的網友出面分享工作心得，也講述業界現況，讓想入行者先有心理準備。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 19:18:02

追求更好的薪資待遇，是受薪階層的主要目標，部分人也看中保險業的獨特性質，想加入力拼高薪。不過近期就有從事保險業的網友出面分享工作心得，也講述業界現況，讓想入行者先有心理準備。

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原PO在論壇Dcard上發文提到，「最近三級警戒相信大家一定對於對於保險的重視會比之前高不少，但到底保險業好不好做？我認為現在的保險業非常難做。想勸人檢視好自己的條件再斟酌加入，不要太容易被話術吸引」。

原PO隨後分享自身經歷「我原本在服務業工作多年，後因朋友的熱情邀約而進入保險業，當初是聽到朋友說保險業上班時間自由，同事們感情都很好會常辦活動，不像一般行業上班好同事、下班不認識，做這行能讓你認識更多朋友接觸很多不同行業的人，加上裡面是一個很正面熱血的氛圍，於是在主管各種助攻下就腦波弱的加入這個大家庭了，最後在保險業打滾一年離開」。

▲原PO入行保險業一年後就離開，隨後分享經驗談。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO入行保險業一年後就離開，隨後分享經驗談。（圖／翻攝Dcard）
原PO也提到跑業務的現況，「在台灣是人人都有保單，這種等要用的時候才知道他重要性的東西平常根本不會突然有需求，還有現在的人身邊幾乎都有一兩個以上的業務員，其實也很難輪到我們。且現在的台灣面臨少子化且高齡化的社會，能買的人越來越少繳不出高額保費和不能買的人只越來越多，因為驗出體況要不是拒保不然加錢很多人就會卻步」，後續親友介紹的人脈遲早會用完，便開始想辦法增員拉朋友來一起做，就這樣一個拉一個，入行後失敗者絕對不在少數。

原PO最後也坦言「我還是想強調保險是好東西對每個人來說也是很需要的，大家不要排斥它，可以跟信任和專業的業務員購買，是美事一樁，但是要不要加入這個行業，不是說不行，奉勸大家一定要想清楚，畢竟這個行業餓死的人太多了」。

完整經歷曝光後，不少網友也紛紛回應「本身從事業務3年，如果是為了賺大錢，進保險要三思」、「其實你真的講的不錯」、「一語點醒夢中人，看看履歷悲中來」、「看我媽做保險超過20年了，每次都覺得他很猛 」、「只有進去才會知道真實的情況，什麼出國、賺錢啊，其實也都是話術」。（編輯：潘毅）

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重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
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2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92%8%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
79.31%20.69%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.35%92.65%
2021-06-28-2021-07-01
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