客點生鮮雜貨！外送員見「商品列表」一秒棄單：別折磨人
受到疫情影響，部分民眾為了減少出門次數，連日常用品都改為使用外送平台採買。就有外送員分享自己接到的1張訂單，總重量竟有19公斤，更忍不住呼籲大家「別折磨外送員」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 20:56:59
一名外送員在臉書《爆怨2公社》上發文貼出接到的訂單內容，裡面包含「番茄醬700g、巧克力麥芽飲品450g、洗衣精2300g、洗衣粉1900g、瓶裝咖啡18入、護墊三袋、冰棒一盒、燕麥餅一包、調味料兩瓶、豆漿(家庭號)二瓶、芒果600g、威化餅一包、素蠔油1200g、高麗菜一顆、柳橙汁960ml、鹹鴨蛋4顆、漂白水1500ml、涼糕一盒、黑木耳一份、葡萄一份」。
該訂單的總重量大約19公斤左右，更無奈的是，該客人還只購買一個大袋子，讓原PO忍不住感嘆「這些東西已經要開車載了，請不要折磨外送員！你來試試騎機車載這些給我看！當然棄單了」。
不少網友也在貼文下方回應「算了一下，19KG左右，一個大袋子裝不完」、「我還遇過更多的，三大頁的東西一個人送，還一堆飲料，想也知道沒人會送」「系統也蠻奇怪的，怎麼沒有幫忙拆單？這重量一看也知道不可能一個人送」、「系統問題很大…沒考慮到外送員是否有辦法載送」。（編輯：潘毅）
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