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客點生鮮雜貨！外送員見「商品列表」一秒棄單：別折磨人

▲受到疫情影響，部分民眾為了減少出門次數，連日常用品都改為使用外送平台採買。（示意圖／翻攝photoAC）
▲受到疫情影響，部分民眾為了減少出門次數，連日常用品都改為使用外送平台採買。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 20:56:59

受到疫情影響，部分民眾為了減少出門次數，連日常用品都改為使用外送平台採買。就有外送員分享自己接到的1張訂單，總重量竟有19公斤，更忍不住呼籲大家「別折磨外送員」。

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一名外送員在臉書《爆怨2公社》上發文貼出接到的訂單內容，裡面包含「番茄醬700g、巧克力麥芽飲品450g、洗衣精2300g、洗衣粉1900g、瓶裝咖啡18入、護墊三袋、冰棒一盒、燕麥餅一包、調味料兩瓶、豆漿(家庭號)二瓶、芒果600g、威化餅一包、素蠔油1200g、高麗菜一顆、柳橙汁960ml、鹹鴨蛋4顆、漂白水1500ml、涼糕一盒、黑木耳一份、葡萄一份」。

▲客人下訂了不少民生用品，卻沒有注意到商品總重量。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
▲客人下訂了不少民生用品，卻沒有注意到商品總重量。（圖／翻攝《爆怨2公社》）
該訂單的總重量大約19公斤左右，更無奈的是，該客人還只購買一個大袋子，讓原PO忍不住感嘆「這些東西已經要開車載了，請不要折磨外送員！你來試試騎機車載這些給我看！當然棄單了」。

不少網友也在貼文下方回應「算了一下，19KG左右，一個大袋子裝不完」、「我還遇過更多的，三大頁的東西一個人送，還一堆飲料，想也知道沒人會送」「系統也蠻奇怪的，怎麼沒有幫忙拆單？這重量一看也知道不可能一個人送」、「系統問題很大…沒考慮到外送員是否有辦法載送」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
20%80%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.71%8.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
80.33%19.67%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.04%92.96%
2021-06-28-2021-07-01
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