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月花7千叫外送！她「貼心舉動」被讚翻　網全喊：謝乾媽

▲一名女網友透露自己一個月叫了40次外送花了七千元，更時常做出一貼心舉動讓不少外送員狂喊「感謝乾媽」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）
▲一名女網友透露自己一個月叫了40次外送花了七千元，更時常做出一貼心舉動讓不少外送員狂喊「感謝乾媽」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 21:03:43

美食外送平台近年來業務拓展逐漸擴大，從一開始只提供熟食、手搖店服務，接著就連超商、大賣場或寵物用品店等店家也相繼合作提供生鮮取貨服務，防疫在家期間成為不少民眾的好幫手，日前就有名女網友表示，自己在使用超市外送功能時都會主動算好「重量」避免外送員和自己無法負荷，話題曝光後掀起眾人熱議。

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這名女網友日前在臉書社團《外送員的奇聞怪事》曬出這張帳單，並解釋自己光是一個月內就叫了40次外送，因為疫情影響所以自己平常都會利用熊貓外送，除了查看美食餐廳外也會選擇超市購物，更會替外送員著想考慮對方機車承載量和是否提得動，加上自己設定的條件「一筆訂單不超過2.5公斤」、「我是否拿得動這一袋東西上樓」。

▲（圖／臉書社團《外送員的奇聞怪事》）
▲女網友拍下自己一個月內在熊貓外送的花費。（圖／翻攝自臉書社團《外送員的奇聞怪事》）
原PO提到自己光是這個月的總花費就高達7939元，但因為每一筆訂單不見得能點到179元免運，所以沒有加入熊貓pro的包月服務。不少外送員看到她的貼心舉動也紛紛留言誇讚「優質客人，妳如果叫我幫妳每天送上樓，我也願意」、「真的不要把機車當貨車在操」、「你是個好客人，我都想給你小費了」、「謝謝乾媽讓我們有錢賺，而且還是好咖」。

此外，也有外送員在留言區建議原PO雖然沒有達到每筆179元免運費的標準，但仍建議她可以訂閱包月制度，「有些優惠也只有Pro才有的折扣唷」、「因為妳也很多次訂餐是有符合免運的」、「你要買pro會划算啊！妳超過179的單也是有的」。（編輯：楊智傑）

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您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
20%80%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.71%8.29%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
80.33%19.67%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.04%92.96%
2021-06-28-2021-07-01
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