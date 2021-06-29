想吃卻沒上市的Pizza口味？眾狂推「地獄款」：這很可以

披薩上滿滿的牽絲起司，搭上各種配料，經過高溫烘烤香氣逼人，總是令饕客吃完還忍不住吮指回味。不過披薩口味總是能掀起不少愛好者討論，日前連鎖比薩業者必勝客公布了一款「香菜皮蛋豬血糕披薩」掀起網友正反熱議，話題曝光後也有網友好奇詢問眾人「想吃但是沒上市」的口味，文章同樣引發許多熱烈回應。

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日前有網友在 PTT 八卦版提到連鎖比薩業者必勝客在官網公布了新款「香菜皮蛋豬血糕比薩」口味，更寫著「看似混搭，味道卻意外地非常搭，絕對給你味覺與視覺的強力震撼！」，今（29）日正式推出後吸引不少好奇的民眾搶購，就連藝人炎亞綸也曬出開箱照，更釣出討厭香菜聞名的網紅視網膜隔空喊話「我們3年內不能見面」。

▲連鎖披薩業者推出「 香菜皮蛋豬血糕比薩」口味掀起眾人熱議。 （圖／翻攝自必勝客官網）

原PO在該篇文章中也好奇提問眾人，是否有一款口味是網友一直想吃看看卻沒有機會上市的，同時也分享了自己想法「我先想一個，彰化米糕燉補腦髓PIZZA」，話題曝光後掀起許多網友回應，其中就有不少鄉民紛紛盤點地獄級食材，「一定有三色豆」、「鹹豆漿口味pizza如何」、「敢不敢出蚵仔麵線臭豆腐披薩」、「出個無味披薩嚇嚇大家」。

不過留言串中也有網友認真回應，提到一款「台味滿滿」的口味讓不少網友紛紛誇讚，「九層塔鹹酥雞披薩」、「鹹酥雞總匯佐九層塔+蒜頭」、「鹹酥雞、九層塔、蒜頭 這個可以！」、「無骨鹹酥雞，或是排骨酥應該都不錯」。（編輯：楊智傑）