COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

朋友小孩出生了！她急問「送啥才實用」?　眾點名2物品

▲親朋好友生了小孩，依般人都會互贈禮物表達祝福。就有網友疑惑「送什麼東西不會太貴重又能充分表達心意？」（圖／翻攝Pexels）
▲親朋好友生了小孩，依般人都會互贈禮物表達祝福。就有網友疑惑「送什麼東西不會太貴重又能充分表達心意？」（圖／翻攝Pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 22:07:28

新生命的誕生絕對是喜事一樁，若是親朋好友生了小孩，更會互贈禮物表達祝福。不過有網友疑惑「送什麼東西不會太貴重又能充分表達心意？」問題立刻引發熱烈討論，不少過來人也點名3種實用物品。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在論壇PTT上發問「朋友剛生了個雙子寶寶，疫情下想用寄送的給一些禮物，但因為我身邊朋友圈有生寶寶的不多，所以對這方面不是很有概念，要送什麼才能表達祝賀的心意，又不會因為太貴重讓朋友心裡有負擔，不曉得大家都會送些什麼呢？」

▲針對原PO的問題，多數網友認為直接給予現金紅包最實際，另外像是尿布、玩具等等也相當實用。（圖／翻攝PTT）
▲針對原PO的問題，多數網友認為直接給予現金紅包最實際，另外像是尿布、玩具等等也相當實用。（圖／翻攝PTT）
貼文一出，不少過來人也紛紛點名「玩具」、「尿布」，並詳細解釋原因，「認識的都說，尿布最實用，不要買S就好」、「玩具，永遠不嫌多的東西」、「現金或者尿布最實際」、「推M號尿布最安全」、「大型玩具，一開始收到想說不知啥時用的到，之後發現超實用，平常也買不下手」。

不過也有人認為，「收到紅包匯款不會尷尬，收到不實用的禮物才會」、「還是直接送錢給孩子父母買比較好」、「匯一筆紅包最實際」、「我自己是收一堆尿布結果都會穿不下，體積又大，要搬超麻煩」、「不推尿布，很快就穿不下了」。（編輯：潘毅）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
15.79%84.21%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.4%8.6%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
80.65%19.35%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.28%92.72%
2021-06-28-2021-07-01
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀