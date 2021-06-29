朋友小孩出生了！她急問「送啥才實用」? 眾點名2物品
新生命的誕生絕對是喜事一樁，若是親朋好友生了小孩，更會互贈禮物表達祝福。不過有網友疑惑「送什麼東西不會太貴重又能充分表達心意？」問題立刻引發熱烈討論，不少過來人也點名3種實用物品。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 22:07:28
原PO在論壇PTT上發問「朋友剛生了個雙子寶寶，疫情下想用寄送的給一些禮物，但因為我身邊朋友圈有生寶寶的不多，所以對這方面不是很有概念，要送什麼才能表達祝賀的心意，又不會因為太貴重讓朋友心裡有負擔，不曉得大家都會送些什麼呢？」
貼文一出，不少過來人也紛紛點名「玩具」、「尿布」，並詳細解釋原因，「認識的都說，尿布最實用，不要買S就好」、「玩具，永遠不嫌多的東西」、「現金或者尿布最實際」、「推M號尿布最安全」、「大型玩具，一開始收到想說不知啥時用的到，之後發現超實用，平常也買不下手」。
不過也有人認為，「收到紅包匯款不會尷尬，收到不實用的禮物才會」、「還是直接送錢給孩子父母買比較好」、「匯一筆紅包最實際」、「我自己是收一堆尿布結果都會穿不下，體積又大，要搬超麻煩」、「不推尿布，很快就穿不下了」。（編輯：潘毅）