姨丈私訊「這句話」給她！阿姨反應卻淡定　網驚：超噁心

即便是至親的家人，玩笑開過頭也就不好笑了！近日就有一名女網友透露，姨丈日前私訊她「一句話」，她看後感到很不舒服，便告知阿姨，沒想到對方卻超淡定，讓她不禁質疑「講這種話真的不覺得不妥嗎？」而其他網友們見狀則紛紛驚呼「超噁心」。

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原PO在Dcard心情板以「

我應該跟我爸媽說嗎？

」為題發文，她表示，阿姨跟姨丈前（28）天下午開車到她家門口送東西，她穿個外套加口罩就下樓了，結果姨丈事後卻傳訊問她「

你今天下來是沒有穿內衣對不對，可以看到很明顯

」，她則回應「是喔！沒注意」，姨丈接著又說「應該只有我注意到，那別人應該沒看到，哈哈哈」，讓她覺得噁心得不行！

原PO接著提到，她姨丈平常就是很愛開玩笑的人，但這次的玩笑真的讓她感到很不舒服，而且姨丈自己也有一個3歲多的女兒，她質疑「講這種話真的不覺得不妥嗎？」她也透露，自己後來有截圖將此事告知阿姨，但阿姨僅回應「我剛罵他了，不要理他」，讓她相當錯愕，直呼「阿姨的回覆也讓我覺得她不認為有什麼。」

▲一名女網友指出，姨丈日前私訊她「你今天下來是沒有穿內衣對不對，可以看到很明顯」，讓她感到很不舒服。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友透露，她將姨丈私訊截圖告知阿姨，但阿姨僅回「我剛罵他了，不要理他」，讓她不禁直呼「阿姨的回覆也讓我覺得她不認為有什麼。」（圖／翻攝自Dcard）

此外，原PO更指出，「我姨丈跟我阿姨從我沒出生時就在一起（我今年20），所以我對他們信任感很大，我們也常常會一起出去玩，還曾經到他們家住過，但他這樣我們以後也無法好好相處了，還是其實是我小題大做了？」

貼文一出，網友隨即議論紛紛「一般的姨丈應該不會這樣...真的蠻噁心的，就算看到也會裝沒看到，還私訊跟妳說，超噁心」、「喔真的超噁心...... 建議告訴爸媽」、「快吐了...」「還特別私訊跟你講，真的好恐怖」、「沒穿內衣不是妳的錯，他實在有夠噁，真的要跟爸媽講一下，且今後小心為妙！」「以後不要跟他有單獨相處的機會，然後把這件事跟你爸媽說，立刻！」

不過，也有人認為「可能是想要提醒妳很明顯？ 但是怕妳尷尬所以用輕鬆的語氣，不過通常不會自己跟妳說吧？這種事請阿姨轉達比較好...」「會不會只是想提醒你要穿」、「我覺得他沒那個意思，單純只是提醒，但以他的文字來看的確會不舒服。」（編輯：許苡晴）