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若四季只剩夏冬會選哪個？網曝「絕對答案」：完全不用想

▲近日有網友好奇在PTT提問「如果以後只剩下夏天跟冬天，會喜歡哪個時候呢？」結果鄉民紛紛曝光心中的「絕對答案」，直呼「完全不用思考」。（示意圖／取自pixabay）
▲近日有網友好奇在PTT提問「如果以後只剩下夏天跟冬天，會喜歡哪個時候呢？」結果鄉民紛紛曝光心中的「絕對答案」，直呼「完全不用思考」。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 08:07:44

一年有四季，包括春、夏、秋、冬，不過，台灣不是很冷就是很熱，春天及秋天幾乎感受不太出來。然而，近日有網友就好奇在PTT提問「如果以後只剩下夏天跟冬天，會喜歡哪個時候呢？」結果全場網友紛紛曝光心中的「絕對答案」，直呼「完全不用思考」。

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原PO在PTT女孩板以「只有冬天跟夏天的話，會選哪個時候？」為題發文，他表示，之前好像有人提過，春天跟秋天的分界越來越不明顯，夏天時間變長變熱，冬天時間也會變更長更冷，然後就蓋過春天跟秋天了，他並好奇詢問大家「如果以後只剩下夏天跟冬天，會喜歡哪個時候呢？」同時透露自己會選冬天，「暖暖的比較好睡，但不要是很常下雨的冬天。」

▲近日有網友好奇在PTT提問「如果以後只剩下夏天跟冬天，會喜歡哪個時候呢？」結果鄉民紛紛曝光心中的「絕對答案」，直呼「完全不用思考」。（圖／翻攝自PTT）
▲近日有網友好奇在PTT提問「如果以後只剩下夏天跟冬天，會喜歡哪個時候呢？」結果鄉民紛紛曝光心中的「絕對答案」，直呼「完全不用思考」。（圖／翻攝自PTT）
問題一出，立刻掀起熱論，網友答案幾乎一面倒，「當然是冬天，冬天比較好打扮」、「冬天，電費低一點」、「當然選冬天，熱比冷還不舒服」、「冬天+1，台灣夏天又悶又熱真的不行」、「台灣的話當然選冬天，台灣冬天還是有太陽，溫度也不會低到哪裡去，緯度高一點的話就會選夏天」、「冬天，夏天真的是忍不住暴躁」、「冬天！夏天台灣蚊蟲很多很討厭」、「絕對是冬天！完全不用思考」。

不過，也有人直指「夏天，冬天濕冷很憂鬱」、「夏天，手腳冰冷人冬天很痛苦」、「夏天可以開冷氣，冬天很冷」、「夏天，冬天下雨我真的超痛苦，而且四肢都冰的」、「夏天才能看辣妹」、「夏天，台灣冬天溼冷，很容易感冒發燒」。（編輯：許苡晴）

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