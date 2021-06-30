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寧夏夜市微解封！現場人潮曝　在地人抖「2理由」喊可行

▲寧夏夜市是不少人喜愛逛的夜市，昨（29）日宣布復業，但攤商僅剩原來的4分之一。（圖／取自寧夏觀光夜市臉書）
▲寧夏夜市是不少人喜愛逛的夜市，昨（29）日宣布復業，但攤商僅剩原來的4分之一。（圖／取自寧夏觀光夜市臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 09:16:09｜2021-06-30 10:11:55

台灣本土疫情有趨緩的現象，台北市長柯文哲28日宣布，台北夜市將「微解封」，只要有符合防疫條件就能夠營業，而在昨（29）日晚間，有網友分享寧夏夜市真的已經開始營業，並曝光現場人潮照片，也描述了現場的防疫措施情形，引發網友熱烈討論。

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一名居住在寧夏夜市附近的網友在PTT貼文指出「我住附近，路過看一下寧夏夜市微解封的情形，沒有進去逛 ，我在民生西這的入口看，有工作人員在做防疫管制，人當然沒有像平常沒三級警戒時那麼多，不過還是希望大家能努力做好防疫！ 一起加油 」。

▲寧夏夜市昨天晚上復業，網友曝光現場人潮。（圖／PTT）
▲寧夏夜市昨天晚上復業，網友曝光現場人潮。（圖／PTT）
只見貼出的幾張照片，現場確實有不少人潮，不過每個人臉上都有配戴口罩，而在夜市的出入口也有人員管制，列舉告示牌要民眾保持社交距離並確實的登記實聯制，而在三級警戒之前的寧夏夜市，其實中間也會有攤販擺設，但從照片可以看出，攤商僅開放在同一側，且都沒有擺放桌椅提供客人內用。

▲原本中間也會擺放攤販的寧夏夜市，現在只剩下靠近國小這側有攤販。（圖/PTT）
▲原本中間也會擺放攤販的寧夏夜市，現在只剩下靠近國小這側有攤販。（圖/PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「恩...看起來是有點人潮」、「看起來人真的不是說算少」、「還是不太認同現在微解封」；不過，也有人認為「拜託，就路過買個東西回家吃，又不能邊走邊吃，不是跟你出門買飯一樣？」、「人潮有比上班時間的捷運公車多嗎，感覺根本還好吧」、「又不能內用也不能邊走邊吃，就跟買飯一樣啊＝＝說會有破口的是在想什麼」、「就買外帶而已...緊張什麼」、「住寧夏10年我來講，這人潮超少好嗎？還只有單邊而且只能外帶....還行吧，如果按照這標準不行，全台一堆賣便當小吃的商圈都可以關一關了」。

而根據柯市府公布夜市微解封的條件，夜市微解封皆須向市府提出申請，經市場處審核許可後才能復業；自主減攤，以原規模1/4為原則；須嚴格落實實聯制，攤商則應嚴格自主健康管理；每日量體溫並配戴口罩以及一律只能提供外帶。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
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是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.54%8.46%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
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