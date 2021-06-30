寧夏夜市微解封！現場人潮曝　在地人抖「2理由」喊可行

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只見貼出的幾張照片，現場確實有不少人潮，不過每個人臉上都有配戴口罩，而在夜市的出入口也有人員管制，列舉告示牌要民眾保持社交距離並確實的登記實聯制，而在三級警戒之前的寧夏夜市，其實中間也會有攤販擺設，但從照片可以看出，攤商僅開放在同一側，且都沒有擺放桌椅提供客人內用。
貼文一出，網友紛紛回應「恩...看起來是有點人潮」、「看起來人真的不是說算少」、「還是不太認同現在微解封」；不過，也有人認為「拜託，就路過買個東西回家吃，又不能邊走邊吃，不是跟你出門買飯一樣？」、「人潮有比上班時間的捷運公車多嗎，感覺根本還好吧」、「又不能內用也不能邊走邊吃，就跟買飯一樣啊＝＝說會有破口的是在想什麼」、「就買外帶而已...緊張什麼」、「住寧夏10年我來講，這人潮超少好嗎？還只有單邊而且只能外帶....還行吧，如果按照這標準不行，全台一堆賣便當小吃的商圈都可以關一關了」。
而根據柯市府公布夜市微解封的條件，夜市微解封皆須向市府提出申請，經市場處審核許可後才能復業；自主減攤，以原規模1/4為原則；須嚴格落實實聯制，攤商則應嚴格自主健康管理；每日量體溫並配戴口罩以及一律只能提供外帶。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。