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必勝客「皮蛋豬血糕披薩」夯爆！口感曝光　眾猛推神吃法

▲必勝客近日推出全新產品「香菜皮蛋豬血糕披薩」，吸引不少民眾開賣首日就買來開箱。（圖/爆怨2公社）
▲必勝客近日推出全新產品「香菜皮蛋豬血糕披薩」，吸引不少民眾開賣首日就買來開箱。（圖/爆怨2公社）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 09:51:17

知名Pizza店必勝客每隔一段時間，就會推出期間限定的「獨特口味」Pizza，往往都會引發熱烈迴響，而近日，必勝客又推出全新「香菜皮蛋豬血糕披薩」，號稱是鋪有雲林產的香菜、台灣小吃豬血糕與皮蛋製作而成，在還沒開賣前就引爆話題，昨（29）日開賣後，就吸引許多人上門購買，分享其真實口感。

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原PO在「爆怨2公社」貼文指出「開賣首日我直接就給他訂下去，結果到了必勝客之後，店員跟我說『香菜沒了』什麼？沒有香菜，這個皮蛋豬血糕披薩還有靈魂嗎？結果店員可能聽到我的心聲，突然生出來幫我放上去，整個披薩靈魂都昇華了！」

▲網友開箱必勝客全新披薩口味「香菜皮蛋豬血糕」。（圖/爆怨2公社）
▲網友開箱必勝客全新披薩口味「香菜皮蛋豬血糕」。（圖/爆怨2公社）
「打開的時候，其實沒有很驚艷，就是你認知的食材放在一起，第一次吃，口感很奇妙，不會很難吃，吃到皮蛋又有說不出來的莫名奇妙感，但我真的很謝謝這款香菜皮蛋豬血糕披薩....真的很謝謝，因為它讓我知道必勝客其他口味的披薩有多好吃」。

貼文一出，網友紛紛回應「只有必勝客能突破必勝客...剛吃一塊，現在還有七塊，在線等解決辦法」、「餅皮很硬＝＝我咬到牙齒好痛」、「義大利真的要出兵攻打台灣了....」、「義大利人直接崩潰給你看」、「餅皮真的太硬，但是豬血糕跟皮蛋還不錯，有點像燒餅配豬血糕」、「餅皮略硬，但皮蛋、豬血糕口感還行啦，昨天晚餐就吃這個，不錯」；不過也有人認為「我覺得還行欸，愛吃這些東西的人會愛，但是我覺得少了辣椒醬」、「我一吃就知道少辣椒醬，東泉加下去口感直接升級」、「辣椒醬加下去，新天地了」。（編輯：張嘉哲）

▲有網友提供加辣椒醬的吃法，口感層次不同。（圖/爆怨2公社）
▲有網友提供加辣椒醬的吃法，口感層次不同。（圖/爆怨2公社）
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您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
24.44%75.56%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.54%8.46%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
82.09%17.91%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
8.93%91.07%
2021-06-28-2021-07-01
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