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買麥當勞「4杯飲料」就崩潰！男實測：是真的　全場秒懂

▲麥當勞因其時不時推出的新菜單，以及別家都無法複製的「薯條風味」，深受不少民眾喜愛。（示意圖／取自unsplash）
▲麥當勞因其時不時推出的新菜單，以及別家都無法複製的「薯條風味」，深受不少民眾喜愛。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 11:06:13

我國速食店非常之多，但說到速食店，無不提到龍頭「麥當勞」，因其時不時推出的新菜單，以及別家都無法複製的「薯條風味」，深受不少民眾喜愛。不過，近日就有網友分享之前看爸媽只要去麥當勞買多杯飲料後，都會到櫃台退貨「1物」，其原因曝光後，引發討論。

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原PO在「Dcard」貼文指出「有人知道麥當勞飲料杯架嗎.....就是買兩杯飲料以上會給的那種，以前爸媽從來都不會拿，只要店員有給就會直接退回去，我一開始不懂那麼好用的東西幹嘛退，看起來很方便，今天買麥當勞多杯飲料拿回家，想說怎有股味道，結果一聞發現杯架真的超級臭，以後保證不會再拿了啦！」

▲網友分享麥當勞的飲料杯架非常難聞，引發熱議。（圖/Dcard）
▲網友分享麥當勞的飲料杯架味道非常難聞，引發熱議。（圖/Dcard）
貼文一出，網友紛紛回應「這根本是爛掉的起司味」、「很多紙製品都有大便的味道，之前高中考試，某幾家出版社的考卷就有大便味，臭死」、「之前在麥麥打工，真心覺得那東西很臭，甚至是麥當勞聞過最臭的東西」、「不能同意更多，我也會退回去給店員，真的太臭了」、「這告訴我們，去麥當勞不要買2杯飲料以上，以免聞到XD」、「我馬上拿家裡的起來聞，真的好臭XD」、「上次得來速拿到...整台車臭翻了啊」。

不過也有內行網友表示「為了環保，用再生回收紙漿做的，比較大的公司都會被要求這樣」、「問過店經理，是再生紙做的沒錯喔，味道本來就這樣」、「再生紙無誤，只要是這種杯架都有」、「可以啦，這種東西你拿回去也不會使用第二次，馬上丟掉用再生紙做，環保很OK，不喜歡跟店員說不需要就好」。（編輯：張嘉哲）

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