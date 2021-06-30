新北疫情拉警報？侯友宜：確診櫃姐感染源來自環南市場

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侯友宜指出，新北同時也要求大遠百啟動清消，落實防疫的作為，大遠百已全力配合市府做好防疫，希望能夠把防疫做到位，並再度重申，個案的來源已經很清楚了，且目前到現在的採檢都是陰性；同時在市政會議裁示，要求同仁拚防疫、拚市政、拚防災，大家一起努力，讓新北市的市民都能安心、幸福。
衛生局補充，板橋大遠百櫃姐是確診個案的接觸者，經進行PCR篩檢後為陽性，已列確診個案送集中檢疫所隔離治療，另5名家人則列居家隔離並安排採檢；此外，與確診櫃姐有接觸的4名同事，目前快篩都是陰性，也將會擴大匡列、採檢相關的接觸者。
衛生局說，至於新北市三重區的「湯城廣場」某公司，21日先有1名員工確診，公司22日安排同部門的員工進行篩檢，再檢出5例新增的確診，分別是4名現職員工及1名離職員工；此外，公司200多名員工經篩檢後，雖然全部是陰性，但為求慎重，同部門的70人都匡列居家隔離。
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