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新北疫情拉警報？侯友宜：確診櫃姐感染源來自環南市場

▲新北市長侯友宜強調，櫃姐的感染源非常清楚，是從環南市場感染而來。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜強調，櫃姐的感染源非常清楚，是從環南市場感染而來。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-30 10:58:32

新北疫情拉警報？新北市三重區的「湯城廣場」驚傳群聚感染後，板橋大遠百也有櫃姐確診；對此，新北市長侯友宜強調，櫃姐的感染源非常清楚，是從環南市場感染而來，跟她有接觸的同仁，目前快篩都是陰性，同時也不斷在擴大的篩檢中。

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侯友宜今（30）日主持市政會議後受訪表示，大遠百公司確診櫃姐的感染源非常清楚，是從環南市場感染而來，是他們家族感染過來，所以已經非常的清楚；在第一個時間，同時擴大匡列、也擴大採檢，目前跟她有接觸的職場同仁，快篩都是陰性，也不斷在擴大的篩檢中。

侯友宜指出，新北同時也要求大遠百啟動清消，落實防疫的作為，大遠百已全力配合市府做好防疫，希望能夠把防疫做到位，並再度重申，個案的來源已經很清楚了，且目前到現在的採檢都是陰性；同時在市政會議裁示，要求同仁拚防疫、拚市政、拚防災，大家一起努力，讓新北市的市民都能安心、幸福。

衛生局補充，板橋大遠百櫃姐是確診個案的接觸者，經進行PCR篩檢後為陽性，已列確診個案送集中檢疫所隔離治療，另5名家人則列居家隔離並安排採檢；此外，與確診櫃姐有接觸的4名同事，目前快篩都是陰性，也將會擴大匡列、採檢相關的接觸者。

衛生局說，至於新北市三重區的「湯城廣場」某公司，21日先有1名員工確診，公司22日安排同部門的員工進行篩檢，再檢出5例新增的確診，分別是4名現職員工及1名離職員工；此外，公司200多名員工經篩檢後，雖然全部是陰性，但為求慎重，同部門的70人都匡列居家隔離。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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