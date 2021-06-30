一個月前寄信給好市多！男突見驚人轉變 眾愣：原來是你
不少民眾十分喜愛逛大賣場，不僅能採買生活必需品，還能在美食區享受熟食，近年來美式大賣場「好市多」就因商品多樣以及價格優惠的特點，吸引相當多消費者前往採購。對此，就有一名網友指出，曾寄信給好市多提出建議，沒想到1個月後就出現變化，讓他十分震驚。
編輯中心/綜合報導
2021-06-30 11:26:25
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己曾在5月16日寄信給好市多，指出熟食區收銀方式僅收現金，建議能在整個交易過程完成後，才換下一位客人上前結帳，「這過程容易傳染細菌病毒，希望能增設刷卡設備」。
隨後他也貼出信件證明，當初好市多曾來信寫道：「感謝您的來信，您的問題及建議正在處理中，我們將會盡快回覆您。」但在不久後，他便發現熟食區增加付款可刷卡的功能，讓他大讚直呼「該公司在一個多月就處理好刷卡方式結帳，難怪該公司業績紅通通。」
貼文曝光後，隨即引來許多人大讚，「都是您的功勞，非常感謝」、「太棒了，感謝有你！雖然不一定是因為你」、「這絕對不是只有你建議，但你是眾多中一個推手，一樣棒棒！」、「最近會重新考量小吃部放置刷卡機的可行性，其實就是因為防疫而已」、「謝謝曾經提過建議的大家！」、「太好了！終於有刷卡功能了，這樣就不用一直翻錢包找現金了～」、「可以麻煩你幫我找回吉拿棒嗎⋯⋯」、「哈哈哈哈原來是你啊」。
但也有人表示，「你想太多了！」、「我5/12就建議了」、「妳想多了，是一直以來大家都說不方便」、「明明是我建議的，都不要來搶」、「刷卡真的很不錯，但是應該不是因為你反應那一次才變更的。」（編輯：陳雅雲）