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鳳山大樓傳確診清空大採檢　住戶PCR結果出爐了

▲鳳山檢測發現一起陽性個案，高雄市長陳其邁表示，市府一樣進行大範圍的疫調、匡列、隔離，採取最快速做法，請所有市民朋友務必配合，也請大家放心。（圖／高雄市政府提供）
▲鳳山檢測發現一起陽性個案，高雄市長陳其邁表示，市府一樣進行大範圍的疫調、匡列、隔離，採取最快速做法，請所有市民朋友務必配合，也請大家放心。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-30 11:17:35｜2021-06-30 11:36:45

高雄已多日「＋0」，昨（29）日卻驚傳鳳山區一處大樓出現確診個案，市府大動作召回大樓60戶住戶100多人全面進行採檢，並安排車輛將所有人載送至防疫旅館進行隔離，高雄市衛生局今日上午指出，此案與仁武區家庭群聚案件相關，甚至有群聚感染風險，因此市府最快速度清空個案所在某大樓所有住戶，今日凌晨零點確認檢驗結果均為陰性。

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衛生局簡任技正潘炤穎今日上午指出，高雄市政府昨日上午接獲實驗室通知檢出一名陽性反應個案後，立即啟動疫調並執行相關必要的防疫措施，確認與仁武區家庭群聚案件相關，這關聯性的存在不得不在最短時間內做出一些相關措施，基於流行病學關聯性綜合研判，整棟大樓極可能存在共同接觸傳染的群聚感染風險，是非常危險的狀況。

▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今日上午指出，因該大樓有群聚感染風險，所以市府防疫團隊以最快速度清空所有住戶，並召回全體住戶採檢後分送防疫旅館隔離。（圖／高雄市衛生局提供）
▲高雄市衛生局簡任技正潘炤穎今日上午指出，因該大樓有群聚感染風險，所以市府防疫團隊以最快速度清空所有住戶，並召回全體住戶採檢後分送防疫旅館隔離。（圖／高雄市衛生局提供）
潘炤穎說，市府防疫團隊以最快速度清空個案所在某大樓所有住戶，於下午1點召回全體住戶採檢後分送防疫旅館隔離，並完成大樓及周邊社區公共場域清潔消毒作業，大樓現場作業約在晚間7點半左右完成，總共採集PCR檢體181人、快篩245人，於今日凌晨零點確認檢驗結果均為陰性，但仍強調，疫情之發布應依中央流行疫情指揮中心公布為準，相關疫情說明及防疫工作由每日防疫會議後例行記者會統一公布。

高雄在5月17日也曾經發生仁惠醫院的呼吸治療護理之家出現一名總務確診的感染事件，當時高雄市政府因擔心機構群聚風險，當天晚上就把30幾位呼吸照護的住民移送到專責醫院進行安置，另外所有的醫護同仁都進行居家隔離，在一個晚上裡面把所有的「病房清空」，進行環境的消毒。

此次鳳山大樓再度大動作清空個案所在大樓所有住戶，並將檢測完成住戶分送到防疫旅館進行隔離，有民眾認為全住戶採檢、隔離「不近人情」，但也有人認為疫情期間大動作的4隔離，總比真的發生大樓群聚感染要好；高雄市長陳其邁昨日指出，鳳山某個檢測個案發現陽性反應，因此也同樣用大範圍的疫調、匡列、隔離，採取最快速做法，這一點務必請所有市民朋友配合，也請大家放心。

▲市府在大樓附近進行大範圍清消。（圖／高雄市環保局提供）
▲市府在大樓附近進行大範圍清消。（圖／高雄市環保局提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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