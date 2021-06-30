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應徵遭婉拒！學生冷諷1句「笑死」　店家愣：第一次遇到

▲有網友抱怨自己「15年來第一次遇到這麼沒禮貌的應徵者」，對方遭婉拒後竟說「笑死」冷諷1句，讓她好傻眼。（示意圖／翻攝自《pexels》）
▲有網友抱怨自己「15年來第一次遇到這麼沒禮貌的應徵者」，對方遭婉拒後竟說「笑死」冷諷1句，讓她好傻眼。（示意圖／翻攝自《pexels》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 11:52:36

最近適逢暑假畢業季，不僅離開校園的社會新鮮人們積極找工作，許多放假的學生也會尋求打工的機會，人力市場十分熱絡。不過就有位女網友抱怨，自己「15年來第一次遇到這麼沒禮貌的應徵者」！透露對方求職遭到婉拒後，竟直接回「笑死」冷諷1句，讓她直呼超傻眼，引發熱議。

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原PO在臉書社團《爆廢公社二館》發文，抱怨自己「15年來第一次遇到這麼沒禮貌的應徵者，為何這幾年應徵素質低落成這樣...」隨後分享了與求職者的對話，只見原PO先是詢問對方住哪，得知在板新一帶後，原PO便建議對方「投板橋附近的加盟店比較適合」，因為原PO工作地點在新莊區，距離有點遠。

想不到求職者竟然直接回覆說，「距離是我要考量的吧，笑死我沒覺得遠，替我擔心幹嘛？」原PO說明按照過往經驗，通勤距離遠的100%在職時間很短就會離職，因此建議就近投履歷到附近加盟店，想不到遭到求職者如此回應。原PO最後更爆料對方「是台北某商業大學的學生，真的讓我超傻眼」。

▲應徵者遭婉拒後回覆「笑死」，被網友批評沒有禮貌。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
▲應徵者遭婉拒後回覆「笑死」，被網友批評沒有禮貌。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》臉書）
文章一出掀起討論，網友紛紛留言回覆說，「應徵的時候都說沒關係，真的上工了，三不五時遲到就會跟你說因為他住的地方遠，遲到是難免的」、「態度是工作的最基本，有些話能說有些話不適合說，難道不知道嗎？」、「用笑死這種詞彙在面試的階段？你當老闆或面試官你麻吉？」、「老闆態度沒錯啊，建議找附近加盟，求職者態度這麼差，老闆也是有權利選擇」。

不過也有不少網友支持求職者，「很中肯阿，你替他擔心幹嘛」、「遠不遠是他的事，關雇主什麼事」、「如果他都投履歷了就代表他不在意距離吧？況且其實板新跟新莊沒有很遠啊」。（編輯：倪浩軒）

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