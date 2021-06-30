二手屋藏「詭異黑白照」！她細看一張嚇歪 全場毛骨悚然
許多人入住二手屋後，可能會發現前屋主忘記帶走的物品。近日，國外就有一對夫妻在裝潢他們買的二手屋時，發現牆壁中有隱藏空間，裡頭甚至藏著一堆「黑白家庭照」，但其中一張卻讓夫妻倆嚇得直冒冷汗，也讓他們忍不住思考「該不該繼續住」，影片也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-30 11:53:22
根據《鏡報》的報導，國外一名女網友凱咪（Kam Mee）在《TikTok》表示，自己和老公剛買了一棟二手房，正當他們準備裝潢新家時，意外發現有面牆是用木板草率嵌入的，而牆面看起來曾貼過壁紙，再用油漆掩蓋，感覺似乎藏著什麼秘密，於是他們將木板拆下，想查看裡頭的情況。
凱咪發現木板與牆壁之間的夾層，藏著一些手寫信及一疊黑白照片，有幾張照片的背面還寫了一些文字。雖然這些幾乎都是家庭照，看起來沒什麼特別的，但其中一張是一名男孩騎著玩具車，對鏡頭露出燦爛的笑容，而男孩身後卻站著一位「無頭男子」，讓夫妻倆看了直發毛。
凱咪透露，他們接著又發現一個隱藏房間及一間地下室，裡頭都堆滿1950年代的報紙及各種垃圾，但房仲根本沒有向他們提過，這間房子過去發生過什麼事，這讓她驚恐的說「我不知道是怎麼回事？當初看房時都沒說，我們對於這兩間房間的用途，還有那張奇怪的照片，至今都覺得很不安...」。
影片曝光後，網友也紛紛回應，「看起來好像恐怖電影畫面」、「這太恐怖了吧，我完全不敢住」、「這張照片真的嚇到我了，我覺得全身不舒服」、「如果是我，在發現家中牆壁有奇怪夾層後，就會馬上不住了」、「你確定不是買到鬼屋了嗎」、「一定發生很恐怖的事，才會用木板封住那些照片」、「這屋子真的不敢住，你還是搬家吧」。（編輯：許智超）