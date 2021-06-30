COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

友傳LINE猛刷新貼圖！他愣「還真是有錢」　真相反轉省爆

▲網友分享自己朋友一直刷新的LINE貼圖，讓他不解是不是真的太有錢。（示意圖／公關圖）
▲網友分享自己朋友一直刷新的LINE貼圖，讓他不解是不是真的太有錢。（示意圖／公關圖）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 12:10:38

LINE是國人現在最普遍常見的通訊軟體之一，不僅可以傳送訊息、通話，也有許多貼圖可以購買傳送，往往一些聯名款貼圖上架就會造成網友瘋買，可以說是當今很夯的社交軟體APP，不過，近日就有網友分享自己的朋友時不時就會有傳新貼圖過來，讓他好奇「是不是真的太有錢才一直買新貼圖」，貼文引發熱議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在「LINE社群交友」貼文指出「朋友每隔幾週聊天時，就會傳新貼圖，每次都一直在想，幹嘛一直買新貼圖，是不是真的很喜歡，還是真的太有錢，貼圖這樣一組也是要30幾元，每一週都買這樣也是很貴的吧？還是他有買最新貼圖訂閱制那個....不然怎那麼多貼圖」。

▲網友分享自己朋友最近又買了新得貼圖，讓他好奇到底是多有錢，才能一直買新貼圖。（圖/LINE社群交友）
▲網友分享自己朋友最近又買了新得貼圖，讓他好奇到底是多有錢，才能一直買新貼圖。（圖/LINE社群交友）
貼文一出，就有內行網友一眼識破「其實他是用最省的方式......因為這是免費貼圖」、「免費貼圖當然不用錢」、「大哥...他用免費貼圖」、「大哥，你不會不知道有免費貼圖吧」、「我以前也很抗拒用免費貼圖，但有些真的好可愛」、「這是小粉獅跟鴨鴨的貼圖，最近推出的，是免費貼圖啦」、「免費貼圖，選我正解」、「這免費的啦XD非常省0元」。

而事實上，LINE的免費貼圖功能一直都有，即是一些官方帳號時不時會推出的活動，只要用戶加入該官方帳號的好友，就能免費使用這些貼圖，像是最近品牌康寶就推出「康寶媽媽日常」貼圖；台灣第一商業銀行也有推出「小粉獅x鴨超麻吉可愛合體」等等，只要加入好友就能免費使用該貼圖180天！想省錢又想要擁有新貼圖的用戶不要錯過，在LINE貼圖小舖內點選「活動」就能找到哦！（編輯：張嘉哲）

▲民眾只要點開貼圖小舖，在「活動」這一欄位，就能找到許多免費貼圖可以使用哦！（圖/翻攝LINE）
▲民眾只要點開貼圖小舖，在「活動」這一欄位，就能找到許多免費貼圖可以使用哦！（圖/記者張嘉哲翻攝）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.86%82.14%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.93%8.07%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
81.43%18.57%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.09%90.91%
2021-06-28-2021-07-01
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀