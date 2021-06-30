老公暖心幫買便當！人妻打開眼神死 全場反羨炸：很有愛
全台第三級疫情警戒延至7/12，民眾想恢復以往的日子還得再緩緩，而為了避免群聚造成疫情擴散，目前餐飲業都嚴禁內用，建議民眾能以外帶方式購買為佳。對此，就有一名人妻指出，某天老公幫她外帶買了便當回來，但打開看到配菜後，卻讓她瞬間感到無言，臉綠直喊「可能他覺得這幾天跟小孩關在家，怕我快腦死了，所以特別挑這些來幫我補補吧」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-30 12:31:33
原PO於臉書社團《爆怨2公社》上發文，表示老公幫她買了一盒便當回來，但她一打開後發現除了炸雞腿、滷蛋外，還包含大眾評論最地雷的三種配菜「茄子、青椒、苦瓜」。她坦言雖然自己並不排斥，但當下還是十分無言，文末也無奈大嘆「可能他覺得這幾天跟小孩關在家，怕我快腦死了，所以特別挑這些來幫我補補吧」。
貼文曝光後，就引來許多網友留言熱議，「隊友是不是有話想表達？？？」、「我可能只吃肉跟蛋其餘叫老公自己吃」、「苦瓜，三色豆，茄子，絕配致命便當」、「各種厭世，便當店的苦瓜都超苦的」、「這三個我也不行」。
但也有老饕持不同看法，「我都夾這三樣」、「苦瓜青椒茄子，都我的愛」、「好吃啊，我會主動挑這些菜，便當的葉菜類我反而不吃」、「這便當讚耶，每天吃我也願意」、「三樣都我的最愛，我願意用雞腿跟蛋換那三樣」；甚至有人大讚老公十分有愛，「咦？挑得很好啊！健康好料理！」、「看起來好油，但這三樣菜都很營養，老公很有概念」。（編輯：陳雅雲）
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