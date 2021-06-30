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迴轉壽司哪一盤CP值最低？老饕曝「殘酷真相」：怎會不知

▲近年來有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多民眾前往朝聖。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲近年來有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多民眾前往朝聖。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 12:42:06

日本壽司向來深受不少台灣人喜愛，近年來更有不少知名迴轉壽司品牌進駐台灣，吸引許多民眾前往朝聖，不過就有網友發起討論「迴轉壽司吃哪一盤最不值30元」引發熱烈迴響，不少人點名「兩款」表示成本真的有點太低，拿了就不太划算，不過也有人突破盲點，揭開「殘酷真相」。

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原PO在PTT貼文指出「迴轉壽司大家都愛吃，像是有花壽司、軍艦壽司、豆皮壽司、黃瓜細卷；或者是一些小菜，比如說毛豆、玉米筍、海帶絲等等，想問看看大家覺的有沒有哪一些混在迴轉壽司店裡頭，同樣都是賣30元，但CP值不高的？」

▲日本連鎖迴轉壽司店近日推出活動，只要名字與「鮭魚」同音同字，即可享免費優惠，不過這也讓部分員工叫苦連天。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲網友討論去吃迴轉壽司拿什麼CP值最低。（示意圖／取自 pixabay ）
貼文一出，網友紛紛回應「玉米成本真的超低」、「玉米真的吃了都尷尬，成本太低了」、「拿玉米比天龍人還盤」、「說實話，要吃玉米軍艦壽司，我不如吃玉米蛋餅」、「豆皮壽司才問號吧」、「玉米真的不ok，有買過菜的人都知道吧」、「一支玉米可以做好艘軍艦呢」、「豆皮壽司跟玉米」、「我每次跟朋友去，看到有人拿玉米都很傻眼」。

不過，也有網友突破盲點「每一盤都不值30元，不然人家賺什麼」、「你要想，每一盤都不會有30元的價值，就能開心吃了＝＝管他什麼食材，你吃鮭魚也虧，吃玉米也虧啊，店家要賺錢啊」、「每一盤都不值30加一」、「店家要賺錢，請問哪一盤值30？怎麼不知道這道理」、「對客人來說都是不值，只是店家賺多賺少」。（編輯：張嘉哲）

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您認為原廠還是代工廠真的那麼重要嗎？

重要，疫苗標示不同
不重要，疫苗合格比較重要
17.86%82.14%
2021-06-29-2021-07-02

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.93%8.07%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
81.43%18.57%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.09%90.91%
2021-06-28-2021-07-01
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