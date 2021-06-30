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預約疫苗比五月天門票還難搶？新北：系統沒有「當機」

▲新北市研考會主委林豐裕解釋，因預約人的非常踴躍，瞬間湧入非常大的量；但強調系統持續正常的運作，沒有「當機」的情形。（圖／記者陳志仁攝）
▲新北市研考會主委林豐裕解釋，因預約人的非常踴躍，瞬間湧入非常大的量；但強調系統持續正常的運作，沒有「當機」的情形。（圖／記者陳志仁攝）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-30 12:42:38｜2021-06-30 14:18:29

新北市長侯友宜昨（29）日宣布，民眾從30日的早上8點起，透過市府或區公所網頁的「QR code」，預約接種莫德納的疫苗，「這次資訊系統的量會開到很大」；但預約網站今日一早就塞爆，甚至有人PTT上嘲諷，「比五月天演唱會門票還難搶」。

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▲新北市宣布，民眾從30日的早上8點起，透過市府或區公所網頁的「QR
▲新北市宣布，民眾從30日的早上8點起，透過市府或區公所網頁的「QR code」，預約接種莫德納的疫苗。（圖／新北市政府提供）
 

新北市議員何博文認為，今（30）日早上預約疫苗的接種一團糟，鄉親不斷向反應網頁卡住、一直轉圈進不去預約的頁面，甚至有成功登入後，卻顯示預約名額已滿；這麼混亂的預約平台，市府怎麼還能說已經做好準備？市府提供的接種服務專線電話也打不通，所有想接種疫苗的市民，一早就一肚子氣。

何博文呼籲市府，恢復應分里、分流，同時線上登記的部分須加大網站流量、頻寬，並整合各大醫療院所的預約介面，避免各醫療院所的預約頁面不同，讓市民覺得霧煞煞；此外，資訊業背景的林姓民眾建議，「如果一開始就顯示那個時段有名額，至少可減少7、8成的塞車」。

新北市研考會主委林豐裕解釋，新北市開放72歲及62歲原住民的長者，施打莫德納疫苗，因預約人的非常踴躍，瞬間湧入非常大的量；但強調系統持續正常的運作，沒有「當機」的情形，已經陸續完成中和、永和、板橋、土城、樹林、三峽、蘆洲及新店衛生所相關的預約都已完成。

林豐裕指出，因流量趨於平緩，其他區域依照正常的進度進行中，衛生所預約額滿情形的比較多，除板橋、新莊、永和、中和、蘆洲、三重、土城等衛生所的疫苗預約名額額滿外，其它衛生所仍有名額；此外，民眾也可至29處中大型接種站預約，請市民朋友安心，一定都能預約的到。

至於民眾反映今早系統塞車的問題，是否還延長預約接種的時程？林豐裕認為，目前系統持續的正常運作，但開放預約後的瞬間，湧入大量的查詢和預約流量，才造成網路的速度較慢；應可在3天內，完成所有的11.6萬劑疫苗接種預約。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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