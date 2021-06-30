律師、議員批陳其邁隔離大樓住戶　他反問：你們懂公衛？

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律師林石猛認為，大法官釋字第543號解釋理由書（91.5.3）已闡明：「緊急命令之發布，雖不受憲法第二十三條所揭示法律保留原則之限制，惟仍應遵守比例原則」，昨晚高雄市長的「鐵腕」措施，著實令同為鳳山住民的法律人震驚與不解，不知道高雄市長將整棟大樓住戶一律強制拘束人身自由14日的法令依據？及其強制措施與比例原則是如何衡量判斷？可以請陳市長公開給個說法？
而高雄市議員黃紹庭也批，高雄市政府為了1人疑似確診，竟將其他所有PCR陰性的住戶們全部送到防疫旅館隔離14天，號稱是「民主聖地」的高雄市，難道是「威權復辟」，更令人不解的是，住戶全部採檢完且PCR皆為陰性，居然仍一律送到防疫旅館隔離14天，限制其行為及住居，根本是把住戶們的人權踐踏在腳下，荒腔走板、離譜至極，難不成台灣變成共產國家了嗎？
張博洋則痛批，這位「大律師」，就是幫韓國瑜聲請停止罷免投票的挺韓律師林石猛，並酸林「我很好奇欸，你也懂公衛？那要請教要如何不隔離又可以防堵疫情？學雙北匡列疫調隔離都做半套嗎？沒有更好的方法，就安靜閉嘴乖乖配合防疫啦」、「真的是站著說話不腰疼，今天沒隔離結果導致疫情擴大，你是不是也會出來要市長給個說法」。
張博洋並質疑黃紹庭，如果衛生局沒有動作，他也會跳出來說反應慢半拍，這次衛生局快速圍堵疫情，又被罵獨裁手段，怎樣都有話講，但身為議員疫情期間真的應該少些政治口水，多關心市民健康，而不是刷存在感扯後腿，幸好現在檢驗結果均為陰性，若真發生群聚感染，相關責任「黃紹庭你要扛嗎？」。
張博洋強調，大樓住戶隔離送防疫旅館後就開始有人在PTT帶風向，指責「比威權國家還蠻橫」、「高雄叫超前部署，台北叫製造恐慌」、「強迫住旅館消費真的很誇張」，但事實上，中央補助每人每日1,000元，高市府也補助500元，隔離期間無收入的也試用防疫補償辦法每日在補助1,000元，住防疫旅館幾乎不用付費，根本沒有強迫消費問題，切莫被網路帶風向，也不要讓網軍製造恐慌的手段得逞。
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