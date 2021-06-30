律師、議員批陳其邁隔離大樓住戶　他反問：你們懂公衛？

不知道拘束住戶人人身自由法令依據為何？

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大法官釋字第543號解釋理由書（91.5.3）已闡明：「緊急命令之發布，雖不受憲法第二十三條所揭示法律保留原則之限制，惟仍應遵守比例原則」，昨晚高雄市長的「鐵腕」措施，著實令同為鳳山住民的法律人震驚與不解，不知道高雄市長將整棟大樓住戶一律強制拘束人身自由14日的法令依據？及其強制措施與比例原則是如何衡量判斷？可以請陳市長公開給個說法？

▲鳳山檢測發現一起陽性個案，高雄市長陳其邁表示，市府一樣進行大範圍的疫調、匡列、隔離，採取最快速做法，請所有市民朋友務必配合，也請大家放心。（圖／高雄市政府提供）

▲鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）