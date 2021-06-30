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律師、議員批陳其邁隔離大樓住戶　他反問：你們懂公衛？

▲市府在大樓附近進行大範圍清消。（圖／高雄市環保局提供）
▲市府在大樓附近進行大範圍清消。（圖／高雄市環保局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-30 14:07:16｜2021-06-30 14:24:52

昨（29）日鳳山區一處大樓驚傳出現確診個案，市府大動作召回大樓60戶住戶、100多人全面進行採檢，並安排車輛將所有人載送至防疫旅館進行隔離，引來律師林石猛痛批，不知道拘束住戶人人身自由法令依據為何？請市府給個說法？高雄市議員黃紹庭也批高雄「威權復辟」，台灣基進新聞部主任張博洋則問：「我很好奇欸，你們也懂公衛？」。

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高雄市衛生局今日上午表示，市府昨日上午接獲實驗室通知鳳山區一處大樓檢出一名陽性反應個案，與仁武區家庭群聚案件相關，基於流行病學關聯性綜合研判，整棟大樓有群聚感染風險，因此市府以最快速度清空個案所在大樓所有住戶，總共採集PCR檢體181人、快篩245人，今日凌晨零點確認檢驗結果均為陰性。

律師林石猛認為，大法官釋字第543號解釋理由書（91.5.3）已闡明：「緊急命令之發布，雖不受憲法第二十三條所揭示法律保留原則之限制，惟仍應遵守比例原則」，昨晚高雄市長的「鐵腕」措施，著實令同為鳳山住民的法律人震驚與不解，不知道高雄市長將整棟大樓住戶一律強制拘束人身自由14日的法令依據？及其強制措施與比例原則是如何衡量判斷？可以請陳市長公開給個說法？

▲鳳山檢測發現一起陽性個案，高雄市長陳其邁表示，市府一樣進行大範圍的疫調、匡列、隔離，採取最快速做法，請所有市民朋友務必配合，也請大家放心。（圖／高雄市政府提供）
▲鳳山檢測發現一起陽性個案，高雄市長陳其邁表示，市府一樣進行大範圍的疫調、匡列、隔離，採取最快速做法，請所有市民朋友務必配合，也請大家放心。（圖／高雄市政府提供）
而高雄市議員黃紹庭也批，高雄市政府為了1人疑似確診，竟將其他所有PCR陰性的住戶們全部送到防疫旅館隔離14天，號稱是「民主聖地」的高雄市，難道是「威權復辟」，更令人不解的是，住戶全部採檢完且PCR皆為陰性，居然仍一律送到防疫旅館隔離14天，限制其行為及住居，根本是把住戶們的人權踐踏在腳下，荒腔走板、離譜至極，難不成台灣變成共產國家了嗎？

張博洋則痛批，這位「大律師」，就是幫韓國瑜聲請停止罷免投票的挺韓律師林石猛，並酸林「我很好奇欸，你也懂公衛？那要請教要如何不隔離又可以防堵疫情？學雙北匡列疫調隔離都做半套嗎？沒有更好的方法，就安靜閉嘴乖乖配合防疫啦」、「真的是站著說話不腰疼，今天沒隔離結果導致疫情擴大，你是不是也會出來要市長給個說法」。

▲鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
▲鳳山某大樓社區篩檢情形。（圖／中央流行疫情指揮中心提供）
張博洋並質疑黃紹庭，如果衛生局沒有動作，他也會跳出來說反應慢半拍，這次衛生局快速圍堵疫情，又被罵獨裁手段，怎樣都有話講，但身為議員疫情期間真的應該少些政治口水，多關心市民健康，而不是刷存在感扯後腿，幸好現在檢驗結果均為陰性，若真發生群聚感染，相關責任「黃紹庭你要扛嗎？」。

張博洋強調，大樓住戶隔離送防疫旅館後就開始有人在PTT帶風向，指責「比威權國家還蠻橫」、「高雄叫超前部署，台北叫製造恐慌」、「強迫住旅館消費真的很誇張」，但事實上，中央補助每人每日1,000元，高市府也補助500元，隔離期間無收入的也試用防疫補償辦法每日在補助1,000元，住防疫旅館幾乎不用付費，根本沒有強迫消費問題，切莫被網路帶風向，也不要讓網軍製造恐慌的手段得逞。

▲由新北恩主公醫院傳染鏈延伸出的高雄市仁武家庭疫情，到6月27日為止已有15人確診，包含第一圈、第二圈、第三圈的匡列人數，也來到了1124人。（圖／高雄市政府提供）
▲由新北恩主公醫院傳染鏈延伸出的高雄市仁武家庭疫情，到6月27日為止已有15人確診，包含第一圈、第二圈、第三圈的匡列人數，也來到了1124人。（圖／高雄市政府提供）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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