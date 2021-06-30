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自家燙青菜做不出小吃攤的味道？老饕曝關鍵秘方：超級香

▲網友詢問如何在家把燙青菜「做出外面小吃攤的味道？」釣出許多老饕分享秘訣。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》）
▲網友詢問如何在家把燙青菜「做出外面小吃攤的味道？」釣出許多老饕分享秘訣。（示意圖／翻攝自《爆怨公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 14:15:35

現代人飲食普遍過於油膩，最近受疫情影響許多人宅在家開始自煮三餐，燙青菜便成為好吃又不肥胖的最佳選擇。但若調味方式過於單調，清淡是清淡，不免少了些口感。就有網友詢問大家，燙青菜該如何「做出外面小吃攤的味道？」問題一出引發熱議，許多內行老饕紛紛分享簡單又實用的小撇步。

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有位網友在PTT發文，詢問大家「外面小吃攤的燙青菜是怎麼做的？」原PO指出外面小吃攤的燙青菜吃起來好香，隨後透露自己在家炒空心菜的步驟，「大火熱鍋、下油、蒜頭爆香、菜梗下去、菜葉下去、加鹽巴清酒，炒一炒調味就完成了。但卻做不出類似外面小吃攤的味道。不禁請教鄉民們，「如何改進才能像外面小吃攤的那種味道？」

▲炒空心菜「起鍋前1招」是關鍵，讓炒好的空心菜不僅翠綠還會發亮。（示意圖／取自flickr）
▲網友詢問如何在家把燙青菜「做出外面小吃攤的味道？」釣出許多老饕分享秘訣。（示意圖／取自flickr）
內行網友紛紛留言回覆說，「自己炸的油蔥」、「油蔥酥一定要加，用燙的，那個湯頭一定要燙過很多樣小菜跟麵條」、「蒜頭熬醬油」、「如果不想煮肉燥的話，用市面上的鵝油油蔥或是豬油油蔥也可以」、「蔥蒜油」、「鵝油香蔥＋醬油膏也可以！吃起來很像外面賣的燙青菜」、「油蔥酥（含豬油）＋蠔油＋一點香油，超香」。

另外也有網友建議，「味精一定要加，滋味真的天差地別」、「可以去看YT，阿基師的食譜可以參考」、「青菜用鹽水或高湯燙，蠔油糖蔥油，灑油蔥酥」、「豬油＋蒜泥＋肉燥」、「油蔥酥＋蒜＋醬油膏」。（編輯：倪浩軒）

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