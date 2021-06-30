婚宴上沒咖哩羊肉！新郎爆氣拒結婚 「當晚結局」超荒唐
結婚是人生大事，而婚禮當天對新人而言，也是一生中難以忘懷的一段回憶，不過，印度有場婚禮卻成了新娘最悲慘的回憶，只因為新郎發現婚宴的菜色少了一道，竟然當場爆氣拒絕結婚，甚至在當天晚上娶了另一名女子為妻，讓新娘看了相當傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-06-30 15:18:53
根據《鏡報》報導，印度賈斯坦邦齋浦爾（Jaipur）日前有一對新人要舉辦婚禮，27歲新郎佩卓拉（Ramakant Patra）跟隨迎親隊伍到新娘居住的村莊，在雙方親友的祝福下，兩人順利完成迎親儀式。儀式結束後，新人與親友在女方家長的安排下依序入席，準備開始享用午餐。
正當大家開心用餐時，佩卓拉的表情卻越來越不對勁，原來是因為婚宴上的菜色，竟沒有他期待的「咖哩羊肉」，於是他憤怒起身，開始大罵新娘家人沒有依照他的指示準備，「明明我早就說過，婚宴午餐我要吃咖哩羊肉，結果桌上的菜完全沒看到這道，我不能接受！」
結果雙方為了「咖哩羊肉」發生爭執，讓這場婚禮變成吵架大會，最後佩卓拉直接帶著隊伍離開了新娘家，還丟下一句「這個婚我不結了！婚禮取消」。更誇張的是，佩卓拉回到親戚家後，看上住在附近的另一名女子，還在當天就完成婚禮，最後帶著新婚妻子一起回鄉。
雖然被拋棄的新娘相當傻眼，但他們也沒有向警察提出控訴。這件事曝光後，有不少人質疑「佩卓拉也許本來就不打算和那名新娘結婚，才會隨便找一個藉口要求解除婚約」，但也有人提到，類似情況其實常在印度發生，很多新人都因為婚禮上的某些點，而怪罪對方，最後乾脆取消婚禮。（編輯：許智超）