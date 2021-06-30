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挺醫護　議員陳啟能捐移動型X光機　劉美芳贈防護面罩

▲新北市議員陳啟能（右三）募款採購一台398萬的「電動式數位移動型X光機」，今（30）日捐贈給新北市立聯合醫院三重院區。（圖／新北市議員陳啟能服務處提供）
▲新北市議員陳啟能（右三）募款採購一台398萬的「電動式數位移動型X光機」，今（30）日捐贈給新北市立聯合醫院三重院區。（圖／新北市議員陳啟能服務處提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-30 14:46:11

疫情嚴峻，為團結抗疫讓大家早日回歸正常生活，新北市議員陳啟能從6月初起，多次協助民間團體募集防疫的物資，捐贈給新北市消防局與聯合醫院三重院區等單位；此次再募款採購一台398萬的「電動式數位移動型X光機」，捐贈給新北市立聯合醫院三重院區。

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陳啟能表示，新北市立聯合醫院三重院區作為新北緊急應變醫院並收治COVID-19患者，需要用X光來檢查確診病人的健康狀況，而移動式的X光機，可提供醫師迅速安全的判斷，也幫助隔離病人、行動不便、急重症者，不需飽受移動至X光室攝影過程的痛苦，且可降低傳染性，這台儀器可謂救命神器；也很感謝原訂購10台的長庚醫院出讓1台，讓我們可以盡速採購並送達聯合醫院。

新北市立聯合醫院院長項正川說，目前聯合醫院已指派為新北市緊急應變醫院，已暫停所有常規性的檢查，專門負責收治COVID-19患者；疫情期間，應變醫院的醫療設備齊全程度，是搶救病患關鍵因素，移動型的X光機對於緊急、行動不便或隔離的患者，能夠第一時間提供醫療團隊必要的診斷，對於醫療搶救有極大助益。

▲新北市議員劉美芳鑑於近期的疫情仍處嚴峻，且印度變種病毒Delta來勢洶洶，今（30）日與民間團體捐防護面罩、口罩支架等防疫的物資給輔大醫院。（圖／新北市議員劉美芳服務處提供）
▲新北市議員劉美芳鑑於近期的疫情仍處嚴峻，且印度變種病毒Delta來勢洶洶，今（30）日與民間團體捐防護面罩、口罩支架等防疫的物資給輔大醫院。（圖／新北市議員劉美芳服務處提供）
 

新北市議員劉美芳及社團法人新北市商業交流協會、金皇奇皂董事長陳清海，鑑於近期的疫情仍處嚴峻，且印度變種病毒Delta來勢洶洶，今（30）日捐贈防護面罩1OO0個、金皇奇皂隨手包1000顆、口罩支架2500給輔大醫院；劉美芳認為，疫情下的台灣，大家的生活模式有了非常重大的改變，但在災難中發現台灣人的良善，大家都願意付出且感恩第一線照顧全民的防疫、醫護同仁。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
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