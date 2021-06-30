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乍看平凡的「奇葩裝潢」！網留言全歪樓：魔鬼藏在細節裡

▲網友分享的「奇葩裝潢」，仔細看才會發現的詭異亮點引發大家熱議。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）
▲網友分享的「奇葩裝潢」，仔細看才會發現的詭異亮點引發大家熱議。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 15:38:14

住宅大改造一直是很流行的綜藝節目類型，專業設計師到一般民眾家發揮巧手創意，讓本來平凡的空間變出許多宜居巧思。但凡事有好就有壞，讓人摸不著頭緒的「奇葩裝潢」也常常在網路引發討論。就有網友分享了一張乍看下平平無奇的室內照，但魔鬼藏在細節裡，詭異亮點被揪出後掀起熱議。

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臉書粉專《奇葩裝潢分享中心》專門讓網友投稿各類怪異獵奇的室內裝潢，而今（30）日發布的一則貼文短短3小時便獲得近3000位網友按讚，真的是魔鬼藏在細節裡！

▲網友分享的「奇葩裝潢」，仔細看才會發現的詭異亮點引發大家熱議。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）
▲網友分享的「奇葩裝潢」，仔細看才會發現的詭異亮點引發大家熱議。（圖／翻攝自《591房屋交易網》）
這張室內照乍看下平平無奇，但定睛一看就會發現詭異的是，冰箱竟然放在電視櫃上，而且底下還用一桶罐裝水當作支撐，真是讓人拍案叫絕的空間利用大師。笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「壓力山大的水桶」、「我就是那桶裝水，扛著像冰箱沈重的生活壓力」、「我想看的是大海，你給我看桶裝水」、「給我一瓶水，我可以撐起整台冰箱」、「桶裝水的壓力，太重了」、「桶裝水表示：給我一個支點，我就能舉起地球」、「水桶當時害怕極了」。

另有網友笑稱，「冰箱打開之後還會有大象跟長頸鹿」、「把回憶放進冰箱會不會寂寞，看來房東是很有故事的人」、「冰箱和桶裝水讓人壓力大到沒辦法好好看電視」、「冰箱妳還好嗎？！腳會不會痠」、「冰箱下面那瓶水不能喝你要說啊」。（編輯：倪浩軒）

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