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一堆人懷念內用時光！眾曝「外帶3問題」：本來以為沒差

▲全國三級防疫警戒，規定全數餐廳、小吃店都只能提供外帶服務，嚴格禁止內用。（圖／高市府經發局提供）
▲全國三級防疫警戒，規定全數餐廳、小吃店都只能提供外帶服務，嚴格禁止內用。（圖／高市府經發局提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-30 16:11:15

台灣疫情從五月中旬開始延燒，全國也宣布進入三級防疫警戒，規定全數餐廳、小吃店都只能提供外帶服務，嚴格禁止內用。對此，就有網友討論「大家會不會很懷念可以內用的時光？」結果貼文引來不少網友熱議，並點出外帶的「3大問題」，直言「以前還真的沒想過」。

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原PO在PTT貼文指出「剛才看新聞說，大陸已經有一些餐廳開始恢復內用的服務，也想起之前在台灣餐廳內用飲食的那些時刻，瞬間眼淚都流下來了，想請問大家會懷念內用的時光嗎？原因是什麼？」

▲餐廳禁止內用，就有網友好奇「到底有多慘」。（示意圖／取自pixabay）
▲全台餐廳、小吃店禁止內用，讓不少人懷念以前可以內用的時光。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友紛紛回應「會....外帶垃圾好多」、「會，現在每幾天就要倒垃圾，囧」、「以前覺得沒什麼差，還是能買來吃，但現在覺得垃圾量好多，而且有些店外帶整個變怪怪的」、「會，租房子在外不喜歡外帶留垃圾在家」、「好懷念火鍋吃到飽跟燒烤吃到飽....」、「外帶火鍋根本就沒感覺＝＝吃起來也不同」、「有些東西不現場吃氣氛和味道都差很多」、「會，冰品根本沒辦法帶回家，一直融化煩死」、「東西帶回家吃一堆味道，真的快哭出來」、「會，想要現做現吃啊...有些做成外帶超難吃....」、「垃圾變超多，台北還專用垃圾袋又超貴，氣死」。

綜合網友意見，不少人認為餐廳全面外帶有三個問題，包括「垃圾量變多」、「食物品質下降」、「餐廳氣氛不對勁」，因為外帶都使用各種容器裝著，如果三餐都外帶，想必垃圾一定會變多；另外則是有許多人點名如冰品會融化、現做美食帶回家變難吃、壽司外帶撞得亂七八糟等等；最後則是如吃到飽的火鍋、燒烤餐廳，不在店內用餐的話根本感受不到氣氛，吃起東西也沒這麼愉快。不過，現在處於疫情期間，還是要請民眾及店家遵守防疫規則，等待疫情趨緩，三五好友再一起出門開心內用！（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
92.17%7.83%
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邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
80.56%19.44%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
9.55%90.45%
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