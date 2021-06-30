一堆人懷念內用時光！眾曝「外帶3問題」：本來以為沒差

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貼文一出，網友紛紛回應「會....外帶垃圾好多」、「會，現在每幾天就要倒垃圾，囧」、「以前覺得沒什麼差，還是能買來吃，但現在覺得垃圾量好多，而且有些店外帶整個變怪怪的」、「會，租房子在外不喜歡外帶留垃圾在家」、「好懷念火鍋吃到飽跟燒烤吃到飽....」、「外帶火鍋根本就沒感覺＝＝吃起來也不同」、「有些東西不現場吃氣氛和味道都差很多」、「會，冰品根本沒辦法帶回家，一直融化煩死」、「東西帶回家吃一堆味道，真的快哭出來」、「會，想要現做現吃啊...有些做成外帶超難吃....」、「垃圾變超多，台北還專用垃圾袋又超貴，氣死」。
綜合網友意見，不少人認為餐廳全面外帶有三個問題，包括「垃圾量變多」、「食物品質下降」、「餐廳氣氛不對勁」，因為外帶都使用各種容器裝著，如果三餐都外帶，想必垃圾一定會變多；另外則是有許多人點名如冰品會融化、現做美食帶回家變難吃、壽司外帶撞得亂七八糟等等；最後則是如吃到飽的火鍋、燒烤餐廳，不在店內用餐的話根本感受不到氣氛，吃起東西也沒這麼愉快。不過，現在處於疫情期間，還是要請民眾及店家遵守防疫規則，等待疫情趨緩，三五好友再一起出門開心內用！（編輯：張嘉哲）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。