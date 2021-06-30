每用LINE「貼心功能」狂出錯！女揭尷尬真相：被自己笨死
近年來科技日新月異，人手一機的情況早已見怪不怪，隨著網路快速發展，不少人都會透過社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等進行聯絡。不過，就有一名女網友指出，每次使用LINE一功能，總會出錯，讓她無奈大嘆「真的會被自己笨死！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-30 16:02:43
原PO於《Dcard》上發文，表示自己平常都會使用Messenger及LINE兩款社群軟體，而這兩款都有推出訊息回覆功能，用戶在交談時可針對某條訊息做回覆，讓人聊天時能更加便利、順暢，她也認為挺方便的。
但話鋒一轉，她解釋「快速回覆LINE是針對該則訊息向左滑 ，Messenger則是向右滑」，由於這樣的差異，讓她每次使用時都會搞錯，「每次都會想說怎麼滑都沒辦法回覆，原來是自己滑錯邊，真的會被自己笨死」，文末原PO也好奇詢問「來問問有沒有人是跟我一樣的」。
貼文曝光後，瞬間就引來網友討論，「真的是這樣！看來我不孤單，但messenger更新後我就不太用了」、「常常滑錯邊+1 ⋯⋯」；但也有人表示，「我都長按」、「我也都長按」，認為若是習慣以長按訊息回覆者，不太會有搞混的問題存在。（編輯：陳雅雲）